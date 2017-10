Prepoved zakrivanja obraza ni prizanesla niti maskoti avstrijskega parlamenta

Policisti so posredovali pred stavbo avstrijskega parlamenta zaradi maskote avstrijskega parlamenta. Foto: AP

Policisti nad maskoto

19. oktober 2017 ob 19:41

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnosti, poskrbi tudi za bolj čudne prigode. Pod udarom zakona se je znašla tudi maskota avstrijskega parlamenta, zajec Lesko.

Med snemanjem filma pred parlamentom ob dnevu odprtih vrat 26. oktobra je namreč posredovala policija.

Za snemanje filma po naročilu hrama demokracije se je na začetku oktobra pred parlamentarno stavbo zbralo več otrok, preoblečenih v parlamentarno maskoto. Policijska patrulja, ki se je pripeljala mimo, je prekinila snemanje in svetlomodri zajci z dolgimi ušesi in velikimi očmi so morali možem postave pokazati svoj pravi obraz, poročanje časnika Tiroler Tageszeitung povzema avstrijska tiskovna agencija APA.