"Avstralija je tako država kot celina. Je edina država na svetu, ki je oboje," med drugim piše na spletni strani avstralske vlade. Foto: Reuters

Profesorica, ki je trdila, da je Avstralija "le" celina, ne pa tudi država, ob službo

Univerza se je opravičila

13. februar 2018 ob 10:03

Manchester - MMC RTV SLO

Neka zasebna ameriška univerza se je znašla v središču posmeha, ko se je izkazalo, da je ena izmed njihovih profesoric študentko skoraj "vrgla", ker je, kot je presodila, navedla "napačna dejstva" - da je Avstralija država.

27-letna Ashley Arnold, ki na univerzi Southern New Hampshire prek spleta končuje študijski program sociologije, se je po prav bizarnem dopisovanju s svojo profesorico filozofije obrnila na ameriške medije in jim zaupala svojo zgodbo: profesorica (njenega imena niso javno objavili) ji je določila seminarsko nalogo o primerjavi družbenih norm med ZDA in neko drugo državo. Kot je pojasnila za ameriški spletni tabloid BuzzFeed, je izbrala primerjavo uporabe družbenih omrežij med ZDA in Avstralija.

A ko je 1. februarja dobila vrnjeno nalogo, je ostrmela. Profesorica - ki ima po poročanju BuzzFeeda doktorat iz filozofije - ji je namreč dala negativno oceno, svojo odločitev pa kratko utemeljila s pojasnilom, da je Avstralija "celina, ne pa tudi država".

Arnoldova je najprej mislila, da gre za slabo šalo, ko je podrobneje razmislila, pa je ugotovila, da je profesorico morda zmotilo to, da ni nikjer navedla polnega imena Avstralije, zato je profesorici napisala še elektronsko pismo, v katerem je "priznala" svojo napako in popravila zapis Avstralija v Avstralska zveza (v izvirniku Commonwealth of Australia).

"Raziskave so kot veriga domin"

A profesorice to ni zadovoljilo. Še naprej je namreč vztrajala, da Avstralija ni država. Sočasno pa je študentko podučila, da "lahko kakršna koli napaka razveljavi celoten raziskovalni projekt" in da so "raziskave kot veriga domin - če po nesreči prevrnete eno domino, bodo padle vse". "Avstralija je celina in ne država. Ta napaka je razlog, da nikakor ne morete uspešno zaključiti svoje naloge," ji je še napisala profesorica. Arnoldova ji je v odgovor poslala citate s spletne strani avstralske vlade ("Avstralija je tako država kot celina. Je edina država na svetu, ki je oboje."), a to profesorice ni prepričalo.

Na tej točki se je Arnoldova odločila, da bo prekinila komunikacijo z njo in se bo raje obrnila na vodstvo univerze in medije. Na univerzi so odreagirali presenetljivo hitro: profesorica je medtem že ostala brez službe, študentki pa so se opravičili in ji obljubili povračilo denarja za ta predmet.

"Vemo, da ste država"

Obenem pa so objavili sporočilo za javnost, v katerem so pojasnili, da dopisovanje (ki so ga pri BuzzFeedu z dovoljenjem Ashley Arnold objavili v celoti) globoko obžalujejo in da so se študentki že opravičili. "Našim prijateljem v Avstraliji pa: vemo, da ste država in celina, veliko sreče na olimpijskih igrah," so še dopisali v objavi na Twitterju.

