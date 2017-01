Prvi Trumpovi lepotni popravki Ovalne pisarne: zlate zavese in kavč iz brokata

Spremembe takoj po odhodu Baracka Obame

22. januar 2017 ob 16:52

Washington - MMC RTV SLO

Stol v Ovalni pisarni se še niti ni dobro ohladil za Barackom Obama, ko je Trump svojo delovno sobo v zahodnem krilu Bele hiše že opremil po svojem okusu. 70-letni nepremičninski mogotec je svoje prve izvršilne odloke kot predsednik ZDA že podpisal v osveženi pisarni.

Škrlatne zavese so zamenjale, kakopak, zlate, morda da bi se Trump tako počutil bolj domače. Njegovo luksuzno stanovanje v Trump Towerju na Manhattnu, kjer bosta še naprej, vsaj do konca šolskega leta bivala Trumpova žena Melania in njegov najmlajši sin Barron (10), je namreč skoraj v celoti pozlačeno.

Iz Ovalne pisarne je izginila tudi velika preproga krožne oblike - ta je v času Obame pokrivala večji del tal -, na kateri so bili izvezeni citati nekdanjih predsednikov. Namesto nje so položili zlato preprogo z girlando, podobno, kot jo je imel George W. Bush. Pisalna miza, za katero že desetletja sedijo predsedniki, je sicer ostala ista, so pa kavči zdaj oblečeni v brokat in ne več v siv žamet.

Churchillov kip je nazaj

Trump je na svoje mesto ponovno postavil doprsni kip nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, ki je bil iz pisarne umaknjen leta 2009 (ob kritiki Britancev), ko je Obama ob začetku drugega mandata naredil prostor za doprsna kipa Martina Luthra Kinga mlajšega in nekdanjega ameriškega predsednika Abrahama Lincolna. Trumpov tiskovni predstavnik Sean Spicer je ob tem zatrdil, da Luthrov kip vseeno ostaja v pisarni, tik pod sliko plamenice Kipa svobode ameriškega slikarja Normana Rockwella.

In še igra številk: Bela hiša je vredna 398 milijonov dolarjev, Trumpova trinadstropna mansarda v Trump Towerju, kjer je živel do zdaj, pa okoli 100 milijonov, navaja finančna revija Fortune.

Predsednik ZDA ima sicer relativno veliko svobode pri opremljanju svoje pisarne in Bele hiše na splošno. Kongres običajno odobri sredstva za zamenjavo odsluženega pohištva, predsednik pa lahko za pohištvo uporabi tudi lastna sredstva, če želi, pojasnjuje AP.

A večina predsednikov se odloči kar za preproge in pohištvo iz velike zbirke Bele hiše, v kateri je tudi širok nabor umetniških del. Če pa imajo res željo do prav določene umetnije, si jo lahko tudi izposodijo iz muzeja ali galerije.

Kot smo že poročali, ima svoje želje tudi Melania - pa čeprav se za zdaj še ne misli seliti v Belo hišo. Njena vizažistka je namreč dejala, da "lepotilna" ekipa nekdanje manekenke v Beli hiši pospešeno postavlja nekakšno lepotilno sobico.

K. S.