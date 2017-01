Melanijini vizažisti in frizerji bodo v Beli hiši uredili lepotilni salon

Michelle Obama leta 2015 posodobila jedilnico

15. januar 2017 ob 16:09

Washington - MMC RTV SLO

Še pet dni nas loči od ustoličenja Donalda Trumpa, a njegova družina že načrtuje določene preureditve v Beli hiši. Čeprav je bila Trumpova žena Melania jasna, da se prav takoj še ne bo selila v Washington, pa njena ekipa že načrtuje posebno sobo, namenjeno lepotičenju nove prve dame.

Nicole Bryl, ki že več kot desetletje dela kot Melanijina osebna vizažistka, je tako pred kratkim za revijo Us Weekly povedala, da že potekajo priprave za ureditev posebne sobe za ličenje, urejanje pričeske in celostne podobe nekdanje manekenke iz Sevnice.

"Melania si želi sobo z najboljšo mogočo svetlobo, s čimer bo naše delo kreativne ekipe učinkovitejše, saj lahko dobra svetloba naredi ali podre kateri koli videz," je razložila.

Brylova je še dodala, da je za ličenje nove prve dame običajno potrebna "ura in 15 minut nepretrgane osredotočenosti".

Čeprav Brylova ni razodela, katera soba v Beli hiši bo namenjena za lepotičenje, pa Vanity Fair opozarja, da bi bilo izredno težko katero koli sobo v zgodovinski, 220 let stari Beli hiši kaj drastično preurediti ali prenoviti.

Še najdrznejša do zdaj je bila še aktualna prva dama Michelle Obama, ki je leta 2015 za 590.000 dolarjev "skromno" prenovila jedilnico z novimi stoli, preprogo in barvno paleto, kar je bila prva posodobitev jedilnice po letu 1998, ko je za to poskrbela Hillary Clinton.

"Ena najbolj samozavestnih žensk"

Brylova, ki je med drugim ličila tudi Sandro Bullock in Cindy Crawford, je za spletno stran W. W. D. sicer spregovorila tudi o spremembah, ki jih je izkusila Melania po izvolitvi moža, pri čemer so največ prahu do zdaj dvignili modni oblikovalci, ki so se ji javno odrekli oz. bili zelo jasni, da ne bodo kreirali oblek za gospo Trump.

"Zdi se mi ironično, ker preden je politika postala dejavnik, so se vsi največji oblikovalci z vsega sveta praktično pobijali med seboj, da bi jo lahko oblekli," je povedala Brylova. "Hvala Bogu, da se Melania niti malo ne vznemirja glede teh stvari. Impresivno je, kako je ena najbolj samozavestnih žensk, kar sem jih kdaj spoznala, edina, ki jo tako govorjenje razburi, pa sem jaz, in tisti, ki jo poznajo in jo imajo najraje."

Brylova je še povedala, da misli, da se njen pristop do ličenja gospe Trump ne bo spremenil, potem ko tudi uradno postane prva dama, je pa prepričana, da bo zgodovina gledala na Melanio z veliko naklonjenostjo. "Če sem o čem trdno prepričana, je to, da bosta Melanijina lepota in brezhiben okus postala ikonična."

K. S.