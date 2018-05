Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Luc Besson je med drugim avtor najdražjega filma, kar so jih kdaj posneli v Franciji: Valerian in mesto tisočerih planetov je imel proračun v višini dvesto milijonov evrov. Foto: Reuters Luc Besson daljnega leta 1997, ko sta z Bruceom Willisom v Cannesu predstavljala Peti element. Foto: AP Dodaj v

Režiser Luc Besson obtožen posilstva

Francoski filmar obtožbo zanika

22. maj 2018 ob 20:15

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska policija uradno preiskuje francoskega režiserja Luca Bessona, ki ga je 27-letna ženska obtožila posilstva.

Neimenovana igralka je prejšnji petek na policiji prijavila posilstvo, ki naj bi se večer prej zgodilo v pariški hotelski sobi. Storilec je bil po njenih besedah 59-letni Luc Besson. Tiskovna agencija Agence France-Presse se je dokopala do uradnega potrdila, da "obstaja obtožba dejanj, ki ustrezajo merilom za posilstvo".

Odvetnik Luca Bessona, ki je eden najvplivnejših in najbolje plačanih filmskih ustvarjalcev v Franciji, je za AFP komentiral: "Moja stranka kategorično zavrača te domišljijske obtožbe. Gre za osebo, ki jo pozna, a se do nje nikoli ni vedel neprimerno."

Igralka trdi, da jo je Besson v petičnem hotelu Bristol v neposredni bližini Elizejskih poljan omamil in pozneje posilil. Radio Europe 1, ki je prvi poročal o zgodbi, povzema njeno pričanje, da "je spila skodelico čaja, nato pa se je počutila slabo in izgubila zavest". Ko se je ovedela, se je je režiser dotikal in jo penetriral. Nato je odšel iz hotela, v sobi pa pustil šop bankovcev. Po njenih besedah sta se z režiserjem pred tem dogodkom poznala že vrsto let.

Bessona policija še ni zaslišala, je eden od virov potrdil za AFP. Režiser je verjetno ena najuglednejših osebnosti francoskega filma; lani je bil s štirimilijonskim zaslužkom najbolje plačan francoski režiser. Nagrado cezar, ki velja za "francoskega oskarja", je leta 1998 dobil za znanstvenofantastični film Peti element. Znan je tudi po srhljivki Leon z mlado Natalie Portman v eni od glavnih vlog, film Velika modrina, ki načenja temo rivalstva med potapljači, pa velja za klasiko svojega žanra. Lani nas je Besson sicer razočaral z vesoljsko opereto Valerian in mesto tisočerih planetov.

Luc Besson se precej aktivno zavzema tudi za vidnost in predstavitev revnih četrti Pariza na filmskem platnu. S svojim vplivom in zvezami je pripomogel k sprejetju zakona, ki z davčnimi olajšavami spodbuja filmske ekipe k snemanju v Franciji. Trenutno je tudi direktor produkcijskega in distribucijskega podjetja EuropaCorp, prejšnji direktor Marc Schmuger je lani odstopil zaradi prevelikega primanjkljaja pri poslovanju.

Poročen je bil štirikrat, med drugim z režiserko in igralko Maïwenn, ki je imela le 15 let, ko sta postala par. Leto pozneje se jima je rodila hčerka, še štiri leta po tem pa je Besson ženo zapustil, ker se je na snemanju Petega elementa zaljubil v Millo Jovovich. Njun zakon je nato trajal dve leti.

Podrobnosti obtožbe proti Bessonu so v javnost pricurljale na sklepni večer filmskega festivala v Cannesu, kjer so letos precej pozornosti posvetili problematiki spolnega nadlegovanja in nasilja v filmski industriji.

A. J.