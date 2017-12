Še tretja "porcija" Hendrixa prihaja marca prihodnje leto

Album bo zaokrožil trilogijo posthumnih albumov

11. december 2017 ob 08:30

New York - MMC RTV SLO, STA

Zadnji v trilogiji posthumno izdanih albumov Jimija Hendrixa Both Sides of the Sky bo izšel 9. marca in bo vključeval kar deset doslej še neizdanih skladb legendarnega kitarista, med njimi tudi take, ki jih je Hendrix posnel le nekaj mesecev pred smrtjo.

Prva dva albuma v trilogiji Hendrixovih posthumnih izdaj, Valleys of Neptune iz leta 2010 in People, Hell and Angels iz leta 2013, sta se v številnih državah uvrstila med desetih najboljših albumov, so se pohvalili pri založbi Sony's Legacy Recordings, ki bo marca prihodnje leto izdala tudi zadnji album trilogije.

Ta bo po napovedih med drugim vključeval še neizdano Hendrixovo različico skladbe Woodstock (v izvirniku jo poje Joni Mitchell), ki jo je posnel s kitaristom Stephenom Stillsom, pa tudi na novo restavrirano verzijo instrumentalne skladbe Cherokee Mist, s katero se je Hendrix poklonil svojim indijanskim koreninam. V tej različici glasbenik igra na indijsko glasbilo sitar, ki ga je širšemu svetu predstavil Ravi Shankar.

Poleg desetih še neizdanih skladb, ki so nastale med januarjem 1968 in februarjem 1970, so na albumu še tri njegovim oboževalcem znane pesmi, s katerimi so želeli pri založbi predstaviti Hendrixove neverjetne sposobnosti na snemanjih. Njegov dolgoletni producent Eddie Kramer, ki je sodeloval pri tokratnem albumu, je dodal, da je bil Hendrixov pravi dom studio: "Tam sta se rodili glasba in čarobnost."

Jimi Hendrix se je rodil leta 1942 v Seattlu v ameriški zvezni državi Washington. V srednji šoli je že nastopal kot kitarist v r'n'b skupinah, nato pa igral po ZDA v različnih ansamblih. Leta 1966 je v Londonu z basistom Noelom Reddingom in bobnarjem Mitchem Mitchellom ustanovil trio Jimi Hendrix Experience. Leta 1968 je ustanovil skupino The Band of Gypsies. Glasbenik, ki je umrl star komaj 27 let in se je vse življenje boril z odvisnostmi, je ustvaril uspešnice, kot so Little Wing, The Wind Cries Mary in Foxy Lady. Velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov.

T. K. B.