Serena se je v Melbournu bala za še nerojenega otroka

Mlajša od sester Williams dokumentira svojo nosečnost

26. april 2017 ob 11:56

Vancouver - MMC RTV SLO/STA

Serena Williams, ki je v ponedeljek, čeprav je v pričakovanju naraščaja, spet prevzela prvo mesto na računalniški lestvici WTA, je da se bo po rojstvu otroka zagotovo vrnila na teniška igrišča.

Mlajša od sester Williams je v Vancouvru razkrila, da je svojo fotografijo, s katero je razkrila svojo nosečnost, v javnost poslala pomotoma. Več je povedala v pogovoru z novinarko Gayle King na konferenci TED v Vancouvru.

Dokumentira svojo nosečnost

"Vsak teden se fotografiram, da tudi na ta način dokumentiram svojo nosečnost, nato pa sem fotografijo pomotoma poslala v javnost. Saj veste, kako je z družabnimi omrežji, ko pomotoma pritisnete na napačni gumb," je v smehu dejala dobro razpoložena 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je do zadnjega prišla konec januarja na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, ko je v sestrskem dvoboju premagala Venus Williams.

Smrtni sovražnici, a najboljši prijateljici

"Da sem noseča, sem izvedela le dva dni pred začetkom Odprtega prvenstva Avstralije. Na turnirju sem bila ves čas nervozna, negotova, saj sem se bala, da bi to lahko bilo prenevarno za otroka in zame. Osredotočiti sem se morala le na igranje in odmisliti vsa negativna čustva, igrala sem od dvoboja do dvoboja. Vedela sem, da mi v finalu Venus ne bo ničesar podarila, kajti ko igrava druga proti drugi, sva smrtni sovražnici, že takoj, ko je dvoboja konec pa spet najboljši prijateljici," se je zadnje zmage v Melbournu dotaknila Serena, ki je potrdila, da se bo po rojstvu otroka vrnila na teniška igrišča.

"Moj načrt je, da tudi po rojstvu otroka še naprej igram tenis. Otrok bo pač hodil z mano, upam le, da na tribunah ne bo preveč jokal," je v smehu dejala 36-letnica, ki je dodala, da se bo še naprej ukvarjala tudi z modno kolekcijo.

