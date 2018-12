Po španski zakonodaji so k oddaji davčne napovedi zavezani vsi, ki v Španiji živijo najmanj šest mesecev leta. Foto: Reuters Shakira živi v Barceloni skupaj s svojim partnerjem, nogometašem Barcelone Gerardom Piquéjem, s katerim imata tudi dva sinova, Milana in Sasho. Foto: EPA Dodaj v

Shakira naj bi utajila več kot 14 milijonov evrov davkov

Na nove obtožbe se zvezdnica še ni odzvala

14. december 2018 ob 17:36

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters

Španske oblasti so proti kolumbijski pevki Shakiri znova sprožile postopek zaradi izogibanja plačevanju davkov. V podobni godlji se je zvezdnica znašla že na začetku letošnjega leta.

Davčna uprava trdi, da se je Shakira izognila plačilu davkov v znesku 14,5 milijonov evrov. Davkov ni plačevala v času, ko je z družino sicer živela na severovzhodu Katalonije, a svojega prebivališča ni prijavila, poroča Reuters.

Španska davčna uprava zadnja leta zelo podrobno izvaja davčno zakonodajo, zaradi česar je bilo v zadnjih mesecih zaradi utaje davkov obsojenih več znanih Špancev, predvsem športnikov.

Najbolj odmevna je bila obsodba argentinskega nogometnega zvezdnika, ki igra za Barcelono, Lionela Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia, ki sta med letoma 2007 in 2009 utajila za 4,2 milijona evrov davkov. Špansko vrhovno sodišče ju je obsodilo na 21 mesecev zaporne kazni, ki pa se, če je obsojenec do tedaj nekaznovan in če kazen ni daljša od dveh let, samodejno spremeni v pogojno kazen.

Oktobra leta 2017 je bil nato na sedemmesečno pogojno zaporno kazen obsojen še nekdanji branilec madridskega Reala Ricardo Carvalho, ki se je plačilu davkov izogibal med letoma 2011 in 2012, pred sodiščem se je moral istega leta zagovarjati tudi Portugalec Cristiano Ronaldo, ki mu oblasti očitajo, da se je med letoma 2011 in 2014 izognil plačilu 14,7 milijona evrov davka.

K. Ši.