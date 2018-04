Shania Twain podprla Trumpa - nato se opravičila

"Sem proti diskriminaciji"

24. april 2018 ob 09:14

London - MMC RTV SLO

Kanadska kantripevka je v pogovoru za Guardian dejala, da bi na ameriških volitvah leta 2016 oddala glas za Donalda Trumpa, če bi lahko. Nato se je za svojo izjavo opravičila.

"Volila bi za Trumpa, kajti čeprav je napadalen in žaljiv, se mi zdi iskren. Želite imeti neposrednega ali vljudnega politika? Seveda bi bilo najbolje, da bi imel predsednik obe lastnosti. A sama volim za ljudi, ki ne prodajajo sr***ja. Pri Trumpu imam občutek, da je pošten in da ničesar ne skriva. V politiki pa to ni prav pogosto, kajne?" je 52-letna Kanadčanka razmišljala v nedeljskem pogovoru za britanski časopis.

A že naslednji dan se je za svoje besede prek Twitterja opravičila in pojasnila, da "s Trumpom ne deli enakih moralnih prepričanj". "Želim se opravičiti vsem, ki sem jih v intervjuju za Guardian morda užalila, ko sem govorila o ameriškem predsedniku. Kot državljanka Kanade obžalujem, da sem sploh odgovorila na to nepričakovano vprašanje, ne da bi svoje mišljenje podrobneje pojasnila," je zapisala in dodala, da "je z vsem srcem proti diskriminaciji vseh vrst".

"Z glasbo želim ljudi povezovati"

"Upam, da je razvidno iz odločitev, ki jih sprejemam, in iz kroga ljudi, s katerimi se družim, da s trenutnim predsednikom ZDA ne delim enakih moralnih prepričanj. Moj odgovor je bil čuden, a moje besede nikakor ne odražajo mojih vrednot, kot tudi ne pomenijo, da predsednika ZDA podpiram."

Zvezdnica popa in kantrija je svoj zapis končala z besedami, da želi s svojo glasbo ljudi povezovati in da bo vedno hodila po poti vključevanja.

Shania Twain je v svoji karieri prodala več kot 100 milijonov zgoščenk, kar jo uvršča na sam vrh najbolje prodajanih kantripevk v zgodovini te zvrsti glasbe in med najbolje prodajane glasbenike na splošno. Med njene največje uspešnice sodijo skladbe That Don't Impress Me Much, Ka-Ching, Come On Over in Party for Two.

A. P. J.