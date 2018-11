Snoop Dogg za zvezdo hvaležen tudi samemu sebi: "Ti si hud model"

Izdal je 16 albumov in bil nominiran za 16 grammyjev

20. november 2018 ob 11:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Raper Snoop Dogg je pri 47 in po več kot četrt stoletja na glasbenem prizorišču dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Na seznam zaslužnih, ki se jim je ob tej priložnosti zahvalil, je uvrstil tudi samega sebe.

Poklonil se je več pomembnih osebam v svojem življenju, najprej svojim staršem, ženi Shante Broadus, Warrenu G-ju, Dr. Dreju, Jimmyju Kimmelu in Quincyju Jonesu, na koncu pa je glasbenik našel prostor še zase: "Ne nazadnje pa se želim zahvaliti sebi, ker sem verjel vase. Želim se zahvaliti sebi, ker sem tako trdo delal, se zahvaliti sebi, ker nimam prostih dni, se zahvaliti sebi, ker nikoli nisem odnehal, se zahvaliti sebi, ker sem vedno dajal in skušal dajati več, kolikor prejmem. Želim se zahvaliti sebi, ker se trudim storiti več stvari prav kot narobe, se zahvaliti sebi, ker sem vedno pač jaz. Snoop Dogg, ti si hud model."

Marthe Stewart ni bilo

Poleg žene in staršev sta Snoopa na slovesnosti spremljala še 19-letna hči Cori in 20-letni sin Julian Corrie, sta pa bila odsotna njegova prav tako že odrasla otroka iz prejšnjega razmerja. Kolegu so prišli čestitat tudi stanovska kolega Dr. Dre in Pharrell Williams, komik in TV-voditelj Jimmy Kimmel – prav v stavbi na Bulevarju Hollywood, kjer so odkrili Snoopovo zvezdo, snema svojo oddajo – in legendarni producent Quincy Jones, so pa ameriški mediji opazili, da na dogodku ni bilo raperjeve dolgoletne prijateljice in sovoditeljice Marthe Stewart.

Raper se je rodil leta 1971 kot Calvin Broadus v Long Beachu, svoje umetniško ime pa je izpeljal iz vzdevka, ki mu ga je dala mama Beverly: spominjal jo je na stripovski lik Snoopyja. Odskočna deska v njegovi karieri je bil trenutek, ko ga je odkril Dr. Dre in ga povabil na avdicijo. Ostalo je, kot pravijo, zgodovina.

Njegova pot pa ni bila brez lukenj v cesti: že kot najstnik se je znašel na napačni strani zakona, v začetku 90. let je bil celo obtožen za umor, a se je obtožb na sodišču uspešno otresel. Prav medijska pozornost po streljanju, v katerega naj bi bil vpleten Snoop, takrat je nastopal še kot Snoop Doggy Dogg, je bila vzrok velikemu uspehu njegovega prvenca Doggy Style. O težki preizkušnji je spregovoril tudi na singlu z albuma Murder Was The Case.

