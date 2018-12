Sodišče potrdilo odločitev: Blurred Lines je plagiat Gayeve pesmi

Tandem Williams-Thicke pa vztraja, da ni

Popzvezdnika Pharrell Williams in Robin Thicke bosta morala družini pokojne soullegende Marvina Gaya plačati pet milijonov zelencev odškodnine, saj sta, tako sodišče, ustvarila plagiat njegove pesmi.

Se vam je zdelo, da njuno pred petimi leti vseprisotno uspešnico Blurred Lines, tudi ko ste jo prvič slišali, "od nekod že poznate"? Morda zato, ker je bila (tudi po sodni poti ugotovljeno, da preveč) podobna Gayevi Got to Give It Up.

Omenjena pesem dvojca Williams-Thicke se je zavihtela na vrhove svetovnih glasbenih lestvic in je največji hit, kar jih je kdaj (so)ustvaril Robin Thicke, supeproducent Pharrell Williams pa ima tovrstnih trofej še več. Vsak izmed njiju naj bi samo s tem komadom zaslužil okrog pet milijonov zelencev.

Zabrisana meja med krajo in navdihom

Avgusta leta 2013 sta skupaj vložila tožbo, s katero sta želela zatreti namigovanja dedičev Marvina Gaya, ki so trdili, da si je pesem navdih izposodila pri njegovi Got To Give It Up. Gayevi pa so tožili njiju in na sodišču se je odvila prava bitka, ki se je prvič končala marca 2015, že takrat so sodniki odločili v korist družine zvezdnika Motowna, ki naj bi ji Thicke in Williams odštela 7,4 milijona.

Vsoto so kasneje znižali, a sta se na sodbo vseeno pritožila, vendar neuspešno. Sodišče je ohranilo izvirno odločitev, malce drugače pa so porazdelili vsote, ki jih mora plačati vsak od njiju, poleg tega pa bo polovico prihodnjih tantiem dobila Gayeva družina.

Sodba je v glasbenem svetu obveljala za precej sporno, Williams je med sojenjem povedal, da je res želel priklicati vzdušje Gayeve pesmi, a ni ustvaril plagiata. Tudi Thicke je priznal, da sta črpala navdih iz Gayevega hita, a ga ne kopirala.

Prejšnja sodba je vzdržala, ko sta jo potrdila dva od treh sodnikov, ki so odločali o primeru. Jacqueline Nguyen, sodnica, ki se z končno odločitvijo sodišča ni strinjala, je bila na strani Williams-Thicke, po njenem mnenju se pesmi "razlikujeta v melodiji, harmoniji in ritmu", razsodba v tem primeru pa naj bi predstavljala "uničujoč udarec prihodnjim generacijam glasbenikov in skladateljev po vsem svetu".

Spodaj poslušajte obe omenjeni pesmi, prilagamo pa še posnetek, ki ju neposredno primerja med seboj. Kot je napisal neki uporabnik YouTuba v komentarju, so "meje med plagiatorstvom in navdihom resnično zabrisane", s čimer se je nanašal na naslov Blurred Lines.

