Srednjeafriška republika: Boris Becker nima nikakršne imunitete

Izdaja potnega lista naj bi bila lažna

19. junij 2018 ob 21:01

London - MMC RTV SLO

Kot smo poročali, nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker trdi, da ima diplomatsko imuniteto, ki ga ščiti pred sodnimi postopki, a zunanje ministrstvo Srednjeafriške republike to zdaj zanika.

Pred dnevi je trikratni zmagovalec Wimbledona, zdaj ataše Srednjeafriške republike za športne, humanitarne in kulturne zadeve pri Evropski uniji, zatrdil, da ima diplomatsko imuniteto in je zato zaščiten pred kazenskim pregonom.

Takrat je to potrdilo tudi veleposlaništvo te afriške republike v Bruslju, a to uradnik zunanjega ministrstva zdaj zanika. Za francosko tiskovno agencijo je pojasnil, da je izdani potni list lažen.

Cherubin Moroubama je dejal, da se serijska številka potnega lista ujema s serijo "novih potnih listov, ki so bili leta 2014 ukradeni", hkrati pa dokument, ki naj bi bil izdan 19. marca letos, nima nikakršnega podpisa oziroma žiga ministra za zunanje zadeve Charlesa Armela Doubana.

Doubane je že zatrdil, da so sprožili preiskovalni postopek in raziskujejo, kdo je izdal lažni potni list, temu pa dodal, da služba, ki naj bi jo opravljal Becker, sploh ne obstaja.

Razglasil osebni stečaj

Nekdanji tenisač je sicer leta 2017 razglasil osebni stečaj, saj v zahtevanem času ni povrnil denarja, ki ga je dolgoval zasebni banki Arbuthnot Latham. Natančen znesek njegovega dolga ni znan. Sodnik je takrat dejal, da "Becker daje vtis moža, ki ima glavo zakopano v pesek".

Postopek proti njemu poteka na sodišču v Londonu, kjer so se njegovi odvetniki začeli sklicevati na diplomatsko imuniteto. "To pomeni, da ne more biti subjekt v nobenih pravnih postopkih na sodišču katere koli države vse do takrat, dokler bo opravljal naloge diplomata," še poroča BBC.

Boris Becker je pri 17 letih leta 1985 postal prvi Nemec, ki je osvojil Wimbledon, uspeh pa je ponovil še v letih 1986 in 1989. V 15-letni karieri je slavil na 64 turnirjih za lestvico ATP. V zasebnem življenju mu je sreča malenkost manj naklonjena, saj se je pred kratkim še tretjič ločil.

P. B.