Svilnata omaka z melono za testenine

Lahko dodamo tudi pršut

21. september 2017 ob 08:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 dag pršuta (po želji), olivno olje, 1 paprika, narezana na kocke, 3 stroki česna, nekaj listov sveže bazilike, 1 manjša melona, narezana na kocke, 0,5 dl belega suhega vina, 2 žlici limoninega soka, 1 žlica koruznega škroba, razmešanega z malo vode, 1,5 dl kisle smetane, sol, poper.



Na olivnem olju hrustljavo popečemo na kocke narezan pršut in papriko. Odložimo na papirnate brisače, da popije odvečno maščobo. Na preostanku maščobe na hitro popečemo česen in baziliko ter dodamo melono, sol in poper. Dušimo približno 10 minut.

Omako deglaziramo (dodamo) z vinom in limoninim sokom. Po potrebi melone spiriramo. Dodamo odcejen pršut in papriko ter zgostimo s koruznim škrobom, ki ga vmešamo v omako. Prevremo in ustrezno dodatno začinimo. Po potrebi dodamo vodo. Na koncu z metlico vmešamo še kislo smetano. Postrežemo s kuhanimi testeninami, najbolje s špinačnimi. Okrasimo s svežimi listi bazilike.

C. R.