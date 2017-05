The Rock nad kritike, ki se vrtijo okoli filma Obalna straža

Kritike moti predvsem pomanjkanje vsebine

28. maj 2017 ob 17:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

"O, fant, kritiki so že spustili svoj strup in nože. Ampak ljudje obožujejo film in nam dajejo veliko pozitivnih ocen. Velika razlika," je tvitnil zvezdnik filma Obalna straža Dwayne Johnson - The Rock.

45-letni igralec, ki je zadnje čase v medijih sprožil veliko ugibanj, ali bo res kandidiral za predsednika Združenih držav Amerike leta 2020, se bojuje s kritikam, ki so se pojavile ob prvih predvajanjih njegovega novega filma.

Gre za presenetljivo potezo igralca, ki je znan po svoji diplomatski drži. Toda negativne kritike so mu tokrat prišle pod kožo. Po poročanju britanskega časopisa Independent je film na spletni strani Rotten Tomatoes dosegel zgolj 19 odstotkov glasov po priljubljenosti.

Filmu očitajo, da je "plehek, neumen in brez smisla". V filmski različici Obalne straže, se poleg The Rocka v glavni vlogi pojavlja še izklesani Zac Efron. Že odzivi na napovednik so bili mešani.

Nekaterim oboževalcem izvirne akcijske serije, ki so jo snemali med letoma 1989 in 2001, se zdi nesprejemljivo, da je film "zreduciran na komedijo", v spletnih komentarjih je bilo mogoče prebrati že, da lahko igralcem kar takoj podelijo maline (nagrade za najslabše igralske stvaritve leta).

K. K.