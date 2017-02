Toyota bo s Shellom gradila polnilne postaje za vodik

Partnerstvo za vodik

28. februar 2017 ob 06:26

Tokio, Huston - MMC RTV SLO

Toyota bo v sodelovanju z naftno družbo Shell v Kaliforniji zgradila sedem novih polnilnih postaj za vodik. Obe giganta sta vključena v združenje 13 velikih podjetij za razvoj tehnologij za uporabo vodika.

Podjetji bosta v projekt vložili 11,4 milijona dolarjev, katerim bo kalifornijska komisija za energijo dodala še 16,4 milijona v obliki subvencije s ciljem imeti 100 prodajnih mest do leta 2024.

Na prvi pogled se morda zdi nenavadno, da naftni gigant izkazuje zanimanje za alternativne vrste goriva. Nedvomno pa se v podjetju zavedajo, da so zaloge nafte omejene ter želijo zmanjšati odvisnost od tega vira. Namesto elektrifikacije so izbrali vodik ter imajo trenutno že šest polnilnih postaj za vodik, od katerih se štiri nahajajo v Nemčiji, dve pa v Los Angelesu.

Globalni svet za vodik

Poleg tega sta Toyota in Shell dve od trinajstih svetovnih podjetij, ki so ustanovila globalni svet za vodik (Hydrogen Council) pod vodstvom predsednika uprave Toyote, Takeshija Uchiyamade. Svet predvideva skupni vložek v višini 1,9 milijarde evrov na leto med letoma 2018 in 2022 z možnostjo povečanja vlaganj s ciljem ustvariti stabilno in usklajeno delovanje za harmonizacijo standardov na tem področju.

Po besedah enega od vodilnih mož v Toyoti, Katsuhika Hirosea, Shell s podpiranjem razvoja tehnologij v povezavi z vodikom odgovarja Elonu Musku, ustanovitelju podjetja Tesla Motors ter odkritemu kritiku naftne industrije.

Hirose meni, da lahko sovražnik vašega sovražnika postane vaš zaveznik. Muskovo delovanje je naperjeno proti naftnim podjetjem, slednja zato gredo po drugi poti in podpirajo vodik.

Martin Macarol