Trump "zakuril" Fince z izjavo, da grabijo svoje gozdove

Finski predsednik: "O tem nisva govorila"

19. november 2018 ob 08:10

Los Angeles/Helsinki - MMC RTV SLO

Finci se na družbenih omrežjih zabavajo ob izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ob obisku pogorišč v Kaliforniji dejal, da "Finci veliko časa namenijo grabljenju gozda, zato nimajo težav s požari".

Ko je Trump v soboto obiskal severno Kalifornijo, ki so jo prizadeli najhujši požari v njeni zgodovini, je med drugim dejal: "Nedavno sem se pogovarjal s predsednikom Finske, ki je dejal, da so Finci 'gozdni narod'. Povedal mi je, da veliko časa namenijo grabljenju in čiščenju gozda, zato s požari nimajo težav – če že izbruhne, pa ogenj hitro pogasijo."

Izjava se je hitro razširila po svetu, seveda pa je največ prahu dvignila na Finskem, kjer so ljudje začeli na družbena omrežja objavljati duhovite fotografije, kako z grabljami v rokah stojijo na straži v gozdu in kako s sesalcem čistijo odpadlo listje z dreves.

Zadeva je prišla tako daleč, da se je oglasil tudi finski predsednik Sauli Niinistö, ki je dejal, "da se ne spomni", da bi se prejšnji teden v Parizu s Trumpom pogovarjala o grabljenju gozda. "Res sva se pogovarjala o požarih in dejal sem mu, da smo razvili dober nadzorni sistem, zaradi katerega kljub obsežnim gozdovom ne poznamo požarov katastrofalnih razsežnosti. O kakršnem koli grabljenju gozda pa nisem govoril," je dejal finski voditelj.

What a great day to be Finnish and to wake up and discover why your country is trending worldwide. #Finland#RakeNews#MakeAmericaRakeAgain pic.twitter.com/iE5pcJtc0p — Sian Woolcock (@SWoolzie) November 18, 2018

Now we know what Trump supporters wear to do forest work #haravointi #rakenews pic.twitter.com/6W5TehGp2t — Joel Willans (@Joelwillans) November 18, 2018

