V Goodwoodu prvič tudi dirkalnik brez voznika

Roborace

16. julij 2018 ob 07:29

Goodwood - MMC RTV SLO

Na ekskluzivni prireditvi Goodwood Festival of Speed sta letos prvič nastopila tudi dva avtonomna avtomobila. Poleg samovoznega mustanga je bilo mogoče videti dirkalnik brez voznika roborace.

Za razliko od klasičnega mustanga, ki mu je opremo za avtonomno vožnjo priskrbel Siemens v sodelovanju z univerzo Cranfield in proge ni popolnoma obvladal, je električni dirkalnik brez voznika z njo dobro opravil. Glede na to, da vzpon vključuje nekaj nenavadnih ovir in ni popolnoma pokrit s signalom GPS, je to pohvalno.

Roborace poganjajo štirje elektromotorji, ki skupaj razvijejo več kot 368 kilovatov oziroma več kot 500 "konjev". Futuristični avtomobil je opremljen z lidarskimi, radarskimi in ultrazvočnimi tipali, več kamerami in s sprejemnikom za GPS signal. Tako zbrane podatke obdela računalnik in ustvari algoritem, ki avtomobilu omogoča, da vozi sam.

Roborace je prvi avtonomni dirkalnik, ki je samostojno prevozil progo v Goodwoodu. Podjetje želi ustvariti dirkalno serijo, ki bo podpirala prvenstvo formule E, ta vožnja pa dokazuje, da obstoječa tehnologija veliko obeta.

Kot iz filma

Nedvomno je malce nenavadno videti dirkalnik brez vozniškega sedeža, ki brez težav premaguje zavoje, saj se s tem uresničujejo prizori, ki smo jih do zdaj videli le v znanstveno fantastičnih filmih. To pa ni naključje, saj je avtomobil oblikoval Daniel Simon, ki se je podpisal tudi pod vozila iz filmov Tron: Legacy, Oblivion, Prometheus in drugih.

Jasno je torej, da prihajajo zelo pametni stroji. Kakšna bo prihodnosti z njimi, pa bomo, očitno, videli že kmalu.

Martin Macarol