V newyorškem Centralnem parku vse manj prostora za avtomobile

Zaprtje notranjih cest v parku

21. april 2018 ob 13:27

New York - MMC RTV SLO, STA

Newyorški župan je sporočil, da bodo oblasti junija za avtomobilski promet zaprle tudi del Centralnega parka, kjer je vožnja v jutranjih urah trenutno dovoljena. Z ukrepom želi povečati varnost obiskovalcev.

Newyorški župan Bill DeBlasio je že prej prepovedal promet za avtomobile nad 72. ulico v Centralnem parku, zdaj pa bo enak ukrep uvedel še za spodnji del. Župan je sicer izjavil, da bo park brez avtomobilov prvič, odkar so začeli voziti po New Yorku, vendar pa ta izjava ni popolnoma natančna.

Zaprte bodo namreč le notranje ceste v parku, ki so bile sicer tudi do zdaj odprte le zjutraj med delavniki. Ob praznikih in koncih tedna so te ceste zaprte, zaprejo pa se tudi vsako popoldne, ko se veliko Newyorčanov odpravi v park na sprehod, rekreacijo ali druženje. Vse ceste v parku bodo še naprej odprte za reševalna, policijska in gasilska vozila.

Zaprtje notranjih ulic v parku bo v dopoldanskem času povzročilo dodatno prometno gnečo okoli parka, kjer stojijo tudi najdražja stanovanja v mestu, vendar pa župan meni, da ne bo hudega. Malce bodo prilagodili semaforje in poslali na ceste več prometnih policistov.

Raj za rekreacijo in počitek

Centralni park so na kraju, kjer je bilo naselje revežev, ustvarili leta 1857. Reveže so izselili in na 347 hektarjih zgradili umeten park, pri čemer so skale za umetne hribe uvažali iz drugih držav. Park s številnimi znamenitostmi, kot so jezera, igrišča in spomeniki zdaj letno obišče okoli 40 milijonov ljudi.

Trenutno poteka tudi velik celovit projekt obnove parka, pri čemer se poskušajo vrniti k izvirni viziji arhitektov Fredericka Lawa Olmsteda in Calverta Vauxa.

M. Z.