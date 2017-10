Več kot milijon Daimlerjevih vozil na servis zaradi zračnih blazin

Vpoklic Mercedes-Benzovih modelov

17. oktober 2017 ob 08:52

Berlin/Washington - MMC RTV SLO

Daimler bo širom po svetu vpoklical več kot milijon avtomobilov in športnih terencev zaradi nevarnosti nenamernega sproženja zračnih blazin.

Preventivni varnostni vpoklic bo zajel 495 tisoč vozil v Združenih državah Amerike, 400 tisoč v Veliki Britaniji, 76 tisoč v Kanadi ter več sto tisoč vozil v Nemčiji. Proizvajalec ni mogel takoj sporočiti natančnega skupnega števila vozil, ki bodo morala na servis.

V ponedeljek so iz Daimlerja sporočili, da lahko elektrostatična razelektritev v kombinaciji s počeno vzmetjo ure in nezadostno ozemljitvijo elementov krmilnega mehanizma povzroči nenamerno sproženje čelne zračne blazine na voznikovi strani. Popravilo bo vključevalo novo ozemljitev elementov krmilnega mehanizma.

Mercede-Benzov tiskovni predstavnik v Združenih državah Amerike je povedal, da je bilo nekaj primerov, v katerih je okvara zračne blazine voznikom pozvročila nekaj manjših odrgnin in modric. Za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, težava pa ni povezana z ogromnim vpoklicem v zvezi s sprožilci zračnih blazin proizvajalca Takata.

Vpoklic zajema Mercedesove modele razredov A, B, C in E ter razredov CLA, GLA in GLC od modelnega leta 2012 do modelnega leta 2018.

Pri Takati veliko huje

Veliko hujše so bile napake pri zračnih blazinah proizvajalca Takata, ki so do zdaj bile vzrok smrti pri najmanj 17 potnikih. Ob trku naj bi blazine dobesedno eksplodirale, ostri ostanki pa naj bi prileteli v voznika in sovoznika in se zapičili v njun obraz in telo. Nekateri, ki so nesrečo preživeli, pa so zaradi ostrih drobcev dobili poškodbe vida ali druge resne poškodbe.

Pri Takati so sprava napovedovali, da je napaka možna "le" pri 18 milijonih vozil, kasneje pa se je izkazalo, da nevarnost obstaja pri skoraj 50 milijonih vozil po celem svetu.

Med vpoklicanimi vozili je največ Hondinih modelov, napake pa so tudi na blazinah, ki so bile vgrajene v modele drugih znamk. Takata je zračne blazine namreč dobavljala vsem večjim proizvajalcem avtomobilov na svetu, med drugim nemškim proizvajalcem Daimler, Volkswagen in BMW, ameriškima proizvajalcema Ford in General Motors, italijanskemu Fiatu in južnokorejskemu Hyundaiu.

Martin Macarol