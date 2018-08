Velikodušne ponudbe novih vozil pred novimi testi

Prodaja avtomobilov

12. avgust 2018 ob 06:59

Bruselj - MMC RTV SLO

Rast prodaje novih vozil v Evropi je v prvi polovici leta celo večja od že tako optimističnih napovedih analitikov v avtomobilski industriji. Vzrok gre iskati v dobrem gospodarskem stanju evropskih držav. Hkrati SUV-mrzlica v Evropi ne pojenja.

Prodaja vozil v Evropi se je povečala za 2,8 odstotka, na 8,46 milijona vozil, razkrivajo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Prodaja na največjem evropskem trgu, v Nemčiji, se je povečala za 2,9 odstotka, v Franciji za 4,7 odstotka. Zato pa je prodaja slabša na drugem največjem evropskem trgu, v Veliki Britaniji, kjer je bilo zaradi strahov in neznank, ki jih prinaša brexit, v primerjavi z enakim obdobjem lani registriranih za 6,3 odstotka manj avtomobilov. Manjšo prodajo imajo tudi v Italiji, in sicer za 1,4 odstotka, kjer so še lani ugotavljali občutno rast (7,9 odstotka).

Veliko rast v prodaji zaznavajo v Španiji, in sicer za 10 odstotkov v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Lani je bila rast v Španiji 7,7-odstotna, predlani kar 11-odstotna.

V promet pred novimi testi

Pri OECD-ju so zapisali, da po lanski veliki rasti evropskega gospodarstva ta ne pojenja, kar se kaže tudi v prodaji vozil – domala po vsej Evropski uniji. Čeprav menijo, da se bo rast še nadaljevala, pa opozarjajo, da obstajajo nevarnosti, kot so visoka zadolženost na svetovni ravni in tudi grožnje s carinami, ki ogrožajo predvsem nemško avtomobilsko industrijo. Omenjajo se tudi negotovosti glede uvedbe novih testov merjenja porabe in izpustov WLTP, ki bodo začeli veljati s 1. septembrom.

Pri Automotive News Europe navajajo tudi mnenja avtomobilskih analitikov, ki predvidevajo, da se bo prodaja vozil prav zaradi WLTP-testov povečala do njegove uvedbe, saj so avtomobilski proizvajalci pripravili, tako pravijo analitiki, "velikodušne ponudbe", s čimer želijo pospešiti prodajo vseh necertificiranih vozil po novih standardih in se jih na ta način znebiti iz svojih skladišč. Nekaterim se zaloge nehomologiranih vozil močno kopičijo.

Velika rast za Jepp

Rast prodaje gre še vedno pripisovati tudi SUV-mrzlici. Jeep, Seat, Dacia in Volkswagen imajo po podatkih Automotive News Europe največji skok v prodaji novih vozil v Evropi prav zaradi SUV-razreda. Jeep je bil tako najhitreje rastoča volumenska znamka v Evropi, saj so zaznali prodajni skok za kar 86 odstotkov. V prvi polovici leta so prodali 36.428 vozil, predvsem zaradi športnih terencev oziroma križancev, kot sta compass in renegade. Novi vodja FCA-ja Mike Manley ima prav za Jeep velikopotezni načrt, v katerega so zajeta zgolj SUV-vozila. V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki naj bi Jeep že letos prodal 260.000 vozil, še leta 2014 je bila ta številka 76.000.

Jeepu po rasti sledi Seat. Njegova rast je 19-odstotna, v prvi polovici leta pa so prodali 253.200 vozil. Največje povpraševanje je bilo po malem križancu aroni (40.471 prodanih enot).

Odlično gre tudi Dacii, romunski znamki v lasti Renaulta. Ima 16-odstotno rast, kar pomeni 287.464 prodanih vozil oziroma skoraj 40 tisoč več kot leto prej. SUV duster je vlečni konj znamke.

VW je v prvih šestih mesecih leta prodal za 8,9 odstotka več vozil kot lani v enakem času, s čimer kaže, da so se po aferi in manjši rasti v letu 2017 (0,9 odstotka) pobrali in zdaj spet žanjejo sadove. Veliko je povpraševanje po križancih in SUV-modelih znamke Volkswagen. V ospredju sta T-roc in tiguan, dobro pa gre tudi golfu, ki velja za številko ena v Evropi. Volkswagen je v prvi polovici leta prodal za devet odstotkov več golfov kot v enakem obdobju lani.

Gregor Prebil