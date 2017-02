Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Najraje ima vaje s palicami. Foto: Youtube

Video: Kitajska spletna senzacija - kung fu babica, ki palice vrti kot zobotrebce

Kung fu trenira od 4. leta

24. februar 2017 ob 13:33

Peking - MMC RTV SLO

94-letna Zhang Hexin je najprej obnorela Kitajsko, nato pa še ves svet, ko so na dan prišli posnetki, na katerih razkazuje svoje veščine kung fuja.

Čeprav je gospa že precej v letih, se ji to prav nič ne pozna - še vedno spretno vrti palico, zamahne z roko ali pa brcne z nogo, kar dokazujejo tudi posnetki, ki so te dni obkrožili Kitajsko in svet, in zaradi katerih je starka postala prava spletna senzacija.

Kung fu je Zhang Hexin začela trenirati, ko je imela štiri leta, saj je takrat divjala vojna in je bila to najboljša oblika samoobrambe, ki se je je lahko naučila, pojasnjuje ženica. Ob tem je v pogovoru za kitajsko televizijo CCTV pojasnila, da se znanje kung fuja v njeni družini iz roda v rod prenaša že 300 let.

Že od mladih nog vstaja ob zori

Prepričana je, da je ravno zaradi kung fuja tudi pri svojih častitljivih letih še vedno tako aktivna in polna energije življenja - vsak dan sama nabere drva, zakuri v štedilniku in skuha kosilo -, saj se je morala skupaj z borilno veščino naučiti tudi discipline in vztrajnosti. Spominja se, kako so jo po kakšni vaji, ki se je ni in ni mogla naučiti, bolele noge, po drugi strani pa z nasmehom opisuje tista jutra, ko se je zbudila ob zori in začela z nogami vaditi, še preden je sploh vstala. Tudi danes še vedno vstaja ob 5. uri, tako kot v mladosti, se pohvali.

Recept za dolgo življenje: Zdrava hrana, gibanje in dobra volja

Žilava gospa s ponosom pove tudi, da še niti enkrat v življenju ni bila v bolnišnici, za kar se ima zahvaliti zdravi hrani (najraje ima zelenjavo, riž, občasno pa tudi malo mesa) in redni telovadbi. "Da ohraniš zdravo telo, moraš samo telovaditi in ohranjati pozitiven odnos do sveta. Pomembno pa je tudi, da vedno najdeš čas, da pomagaš drugim," je še povedala v pogovoru za kitajsko televizijo in dodala, da nenadni slavi ne pripisuje prav veliko pomena - a če koga kung fu zanima, ga z veseljem nauči, je še dejala.

Spodaj si lahko ogledate pogovor televizijske postaje CCTV s 94-letno Zhang Hexin in njenimi najbližjimi.

T. K. B.