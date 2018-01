Video: Neučakani potnik se je odločil, da bo na izkrcanje čakal kar na krilu letala

Najprej zamuda pri vzletu, nato še pol ure čakanja po pristanku

3. januar 2018 ob 17:18

Malaga - MMC RTV SLO

Ryanairov potnik, ki je imel dovolj čakanja na dovoljenje za izkrcanje iz letala, je odprl zasilni izhod in sedel na krilo letala.

Letalo je z londonskega letališča Stansted vzletelo z enourno zamudo, v Malago na jugu Španije pa je prišlo 20 minut po predvidenem času. Potniki so že vstali in se oblekli, med čakanjem na prehodu pa so izvedeli, da morajo na letalu počakati še pol ure. S tem pa se vsi niso strinjali. Eden od potnikov je zato odprl zasilni izhod in sedel na krilo.

Video, ki ga je posnel eden od potnikov, prikazuje, kako je moški na krilu odložil ročno prtljago in sedel poleg nje. Slišati je tudi smeh drugih potnikov.

Tiskovna agencija AP poroča, da je nato iz kabine prišel pilot in vprašal potnika, kaj počne, ta pa mu je odgovoril, da mu je bilo dovolj čakanja v letalu. Britanski mediji poročajo, da naj bi imel 50-letni Poljak astmo in težave z dihanjem.

Predstavnik Ryanaira je dejal, da je šlo za "kršitev letališke varnosti". "Policija malaškega letališča je potnika takoj pridržala. Ker je bila to kršitev španskih varnostnih pravil, so dogodek obravnavale španske oblasti," je povedal.

T. H.