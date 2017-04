Video: V iskanju najboljšega brizganca - ni pomembno samo vino

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V Radencih so iskali najboljši špricar. Foto: TV Slovenija

Pomembna je slatina iz Petanjskega vrelca

30. april 2017 ob 17:28

V Radencih so se prazniku dela posvetili nekoliko drugače: izbirali so najboljši Radenski špricar, torej najboljšo mešanico vina in radenske slatine. Slednja ima menda odločilno vlogo pri tem, da sicer alkoholna pijača postane tudi osvežilna.

Že res, da minister za zdravje opozarja, a je v tej pijači vendarle nekaj posebnega, ko pa so jo pili že naši predniki - tako ljubitelji špricarja. Vino je pomembno, kaj pa še. "Iščemo to svežino, torej rezkost, torej vino, ki je oplemeniteno s to mineralno vodo tukaj iz Radencev," pojasnjuje Peter Pertoci, sommelier in predsednik komisije.

Zato je za radenski špricar slatina še bolj pomembna. "Naj bi bla Petanjski vrelec, kajti Petanjski vrelec se nekako najbolj veže in potem prijetno mozira s tem vinom," je še povedal Pertoci.

Domačini vidijo razlog za njihov "najboljši" špricar drugje. "Zato, ker je že v zraku malo slatine, torej Radenske, in pa ti bregi okoli kakšni so, pa ljudje takšni kakšni smo, da sem prideš mora enostavno špricar biti najbojši," pravi Radenčar Emil Šmidt.

A menda ni boljšega, ko ga zmešamo z golažem. Zato so organizatorji sicer že šeste prireditve po vrsti v goste povabili še kuharje te specialitete.

"Vino in golaž se zelo dobro ujemata tako da obe strokovni komisiji tako vinska kot kuharska iščeta v bistvu najvišjo noto, to se pravi sinergijo," je povedala Sonja Bily iz Zavoda za turizem in šport Radenci.

Posebnost tega tekmovanja pa je, da lahko špricar ocenjujejo tudi povsem mimoidoči.

Boštjan Rous, TV Slovenija