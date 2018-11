Video: Zoë Kravitz o poljubljanju z Lily Allen: Napadla me je

Sporen odlomek iz avtobiografije Allenove

20. november 2018 ob 09:52,

zadnji poseg: 20. november 2018 ob 10:01

Pred nekaj dnevi se je igralka in pevka Zoë Kravitz odzvala na navedbe pevke Lily Allen, ki je v svoji avtobiografiji zapisala, da sta se z Zoë neke noči v New Yorku poljubili.

V knjigi My Thoughts Exactly je 33-letna Lily zapisala: "Na mojih newyorških koncertih so me spremljali Zoë Kravitz in njena skupina Lolawolf, tako da sva se z Zoë malo spoznali. Postali sva prijateljici ... z Zoë sva šli ven žurat in se začeli poljubljati."

29-letna Kravitzova je te dni gostovala v pogovorni oddaji Andyja Cohena, v kateri je skupaj s soigralcem Eddiejem Redmaynom promovirala film Fantastične zveri. Neka klicateljica in voditelj v omenjenem šovu sta jo vprašala o navedbah Allenove in najprej se je precej omalovažujoče odzvala: "Kdo je že Lily Allen?" Nadaljevala je: "Če s poljubljanjem misli to, da me je napadla – da, potem drži, poljubila me je. Pravzaprav napadla."

Pojasnila je, da se ona dogodka spomni precej drugače kot Lily in da je v knjigi vse skupaj prikazano tako, kot da si je tudi Zoë "tega želela". Ko jo je Cohen vprašal, ali je knjigo prebrala, si je privoščila še eno zbadljivko na račun Allenove: "Mislim, da knjige nihče ni prebral."

Avtobiografija My Thoughts Exactly je izšla septembra letos, v medijih je dvigalo prah več odlomkov iz knjige, o kateri so v promocijskem besedilu pri založbi Blink zapisali, da se ukvarja s širokim naborom tematik, kot so "feminizem, tabloidi, denar, hlinjenje orgazmov, slabi menedžerji, slava, spolna zloraba, duševno zdravje, zagledanost vase, soodvisnost, festivali, materinstvo, zalezovanje in parkirne kazni".

Lily Allen in Zoë Kravitz si poleg poljubov delita še dejstvo, da sta obe odraščali v domovih slavnih in premožnih staršev iz sveta šovbiznisa: Lily je hči znanega britanskega komika Keitha Allena in producentke Alison Owen – v avtobiografiji Allenova, zdaj sama mati dveh hčera, navaja, da sta jo starša v zgodnji mladosti zanemarjala, saj je bila mama odvisna od mamil, oče pa vase zagledani ženskar –, Zoe pa je podmladek pevca Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet.

Prilagamo omenjeni odlomek iz oddaje Andyja Cohena, v katerem se je Eddie Redmayne razglasil za velikega oboževalca Lily Allen, a ga je nato soigralka Zoë Kravitz hitro utišala.

