Volkswagen hiti z elektriko

Pospešen razvoj električne palete

24. marec 2017 ob 14:04

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Da bi dosegli cilje zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v Evropi in na Kitajskem, bodo prvi Volkswagnovi električni modeli morali biti nared leta 2020.

Do avgusta želijo pri Volkswagnu potrditi dokončno obliko električnega modela velikosti golfa, ki nastaja na podlagi koncepta I.D. z lanskega pariškega avtomobilskega salona. Poleg tega bodo Nemci predstavili še dva modela na podlagi prilagodljive platforme za električna vozila MEB.

Drugi model bo športni terenec, ki bo prišel na trg po letu 2020, koncept pa bo premierno predstavljen že prihodnji mesec na avtomobilskem salonu v Šanghaju. Tretji bo manjši kombi s funkcijami avtonomne vožnje, ki bo nastal na podlagi koncepta I. D. buzz. Ta bo v serijski obliki pripravljen leta 2022. Prvi mož Volkswagna, Herbert Diess, je ob tem povedal, da so že sklenili pogodbe za proizvodnjo baterij, trenutno pa razvijajo električne komponente za novo zasnovo.

Evropska unija od proizvajalcev zahteva zmanjšanje izpustov CO2 na 95 gramov na kilometer do leta 2021. Na Kitajskem, ki bo najpomembnejši trg za električna vozila, zlasti za športnega terenca I. D., bodo predpisi zahtevali porabo pet litrov na 100 kilometrov, kar znaša približno 117 gramov CO2 na kilometer.

Ključna bo Kitajska

Prvi mož Volkswagna na Kitajskem meni, da bo zastavljen cilj težko doseči, ker na Kitajskem ni trga za dizelska vozila, poleg tega pa imajo kupci najraje daljše in višje avtomobile, kot so športni terenci, ki so težji in imajo tudi slabše aerodinamične lastnosti. Zato je cilj, ki predvideva porabo pet litrov na 100 kilometrov, enako zahteven kot evropski, ki predvideva izpust 95 gramov CO2 na kilometer.

Volkswagen se je na Kitajskem zavezal do leta 2020 doseči prodajo 400.000 tako imenovanih New Energy Vehicles, ki vključujejo popolnoma električne in priključno hibridne modele. Kitajska bo osnovni trg za Volkswagnove električne modele. Do leta 2025 želijo tam doseči prodajo milijon električnih vozil na leto, kar bo podlaga za prodajo na drugih svetovnih trgih.

Tudi druge znamke pod Volkswagnovim okriljem, vključno z Audijem, Seatom in Škodo, prav tako razvijajo svoje izpeljanke modelov na podlagi nove koncernske platforme MEB. Zato po zaslugi volumna, ki ga bo prinesla prodaja vseh znamk, pri Volkswagnu pričakujejo soliden dobiček. Diess meni, da bodo dobiček prinesli že prvi modeli, ta pa bo še večji pri naslednjih, s športno terensko zasnovo.

Martin Macarol