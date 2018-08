Volkswagnovi avtomobili s spornimi dizelskimi motorji lahko ostanejo brez registracije

Posledice afere Dieselgate

17. avgust 2018 ob 15:12

Frankfurt - MMC RTV SLO

Nemški Zvezni urad za motorna vozila KBA je naznanil, da lahko vozila skupine Volkswagen z dizelskimi motorji, pri katerih ne bodo popravili goljufive programske opreme, ostanejo brez registracije.

Kot poroča Automobilwoche, so oblasti v Münchnu in Hamburgu že ukinile registracijo nekaterim Audijevim in Volkswagnovim modelom s spornimi dizelskimi motorji po emisijskem standardu Euro 5, ker se lastniki niso odzvali vabilu na servis za zamenjavo programske opreme. To grozi tudi nekaterim vozilom na Bavarskem, kjer so lastnikom dali dodaten rok za popravilo.

Vpoklic je za avtomobile s spornimi dizelskimi motorji obvezen. Avtomobilom, pri katerih ne bodo odpravili nepravilnosti, namreč ne bodo več dovolili na cesto. Lastniki so imeli približno poldrugo leto časa za popravilo, potem ko je urad KBA na začetku leta 2016 potrdil Volkswagnove ukrepe za popravilo programske opreme za 1,2, 1,6 in dvolitrske turbodizelske motorje z oznako EA 189.

V Nemčiji popravljenih že 95 odstotkov vozil

Septembra 2015 je Volkswagen priznal, da je vgradil goljufivo programsko opremo v 11 milijonov vozil po svetu, od katerih jih je bilo pet milijonov v Evropi. Po podatkih KBA-ja je bilo popravilo do junija letos izvedeno pri 95 odstotkih od 2,46 milijona avtomobilov s spornimi dizelskimi motorji v Nemčiji. Le v 0,6 odstotka primerov pa je KBA neodzivne lastnike prijavil lokalnim oblastem ter s tem začel postopek, ki lahko privede do ukinitve registracije spornih vozil.

V Združenih državah Amerike je moral Volkswagen lastnikom plačati odškodnino ter kazni v vrednosti 30 milijard dolarjev, medtem ko je moral drugje po svetu le odpraviti nepravilnosti pri programski opremi ter zamenjati manjši mehanski del pri 1,6-litrskem motorju.

Martin Macarol