Yoko Ono ne dovoli, da bi se limonada imenovala John Lemon

Pijačo morajo umakniti do konca oktobra

20. september 2017 ob 14:02

London - MMC RTV SLO

Yoko Ono je sprožila pravni postopek proti poljskemu podjetju, ki je svojo limonado domiselno poimenovalo John Lemon. A ker je to ime preveč podobno imenu njenega pokojnega moža Johna Lennona, bodo morali pijačo umakniti s trgovskih polic.

Poljsko družinsko podjetje Mr Lemonade Alternative Drinks je privolilo v spremembo imena, njihova limonada se bo od zdaj imenovala On Lemon, potem ko je dobilo dokumente odvetnikov, ki predstavljajo japonsko umetnico in mirovno aktivistko. Limonado s spornim imenom, ki je bila na voljo v 13 evropskih državah, morajo iz prodaje umakniti do konca oktobra.

Predstavnik poljskega podjetja Karol Chamera je v pogovoru za Guardian zatrdil, da podjetje ni želelo izkoristiti imena slavnega člana zasedbe The Beatles za večjo prodajo svojih pijač, a da se ne nameravajo zaplesti v pravni boj z odvetniki. "Gre za zagonsko podjetje in nikakor si ne moremo privoščiti, da bi se lahko v sodnem boju enakovredno kosali z nekom, ki ima pod palcem milijone dolarjev," je še dodal.

Odvetniki Lennonove vdove Yoko Ono so v pismu zapisali, da ime John Lemon krši osebne pravice Johna Lennona in njegovo ime, ki je zaščiteno kot blagovna znamka. Zahtevajo odškodnino 5.000 evrov za vsak dan prodaje limonade ali 500 evrov za vsako prodano steklenico. Sodišče v Haagu so prosili, naj samo določi višino kazni, saj odvetniki prihajajo iz Nizozemske.

A. P. J.