Z domačim avtošamponom in olivnim oljem nad trdovratne mušice na avtomobilu

Izdelava domačega avtošampona

24. junij 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V iskanju pravega šampona, ki ga lahko naredimo doma in s katerim karoserijo avtomobila, vetrobransko steklo in registrsko tablico očistimo zalepljenih insektov, smo se odpravili k vsestranski Barbari Božič, ki je mojstrica za vse domače zvarke, čistila, šampone.

Smola, ptičji iztrebki in mušice na karoseriji vozila. Odstranite jih takoj. Posledice so trajne. S pomočjo Barbare Božič je ekipa Avtomobilnosti izdelala šampon, ki je primeren za pranje avtomobila.

Univerzalno domače čistilo

"Našla sem preprost, star recept za univerzalno čistilo. Preizkusila sem ga za pranje perila in posode, zakaj pa ga ne bi uporabljali tudi za pranje avtomobila,“ se sprašuje Božičeva.

Za pripravo takega šampona potrebujemo navadno, trdo milo, ki ga naribamo. Lahko uporabimo celo ostanke mila, ki nam ostane v kopalnici, in ga ne uporabimo. Potrebujemo še sodo bikarbono, kis in dobro eterično olje za prijeten vonj avtošampona.

Strokovnjakinja za domače zvarke pove postopek priprave avtošampona: "Vodo segrejemo skoraj do vrelišča. Nato v posodo z vodo stresemo naribano milo in mešamo, dokler se milo ne stopi. Nastane milnica, ki ji nato dodamo še sodo bikarbono in kis.“ Zakaj soda bikarbona? Kot belilo deluje tudi razmaščevalno. Ko se mešanica ohladi, dodamo še alkoholni kis. Kis je mehčalec, pri pranju avtomobila pa pušča sijaj. Kis razmasti, ven potegne maščobe, ki se nabirajo tudi na avtomobilu. Na koncu vse skupaj premešamo, počakamo, da se ohladi, prelijemo v plastično embalažo in avtošampon uporabimo za pranje avtomobila.

Mušice odstranite, preden se zasušijo

Mušice, ki se zalepijo na steklo in registrsko tablico ter dele karoserije z vodo očistite, še preden se zasušijo. Ptičji iztrebki vsebujejo kislino, ki razjeda lak. Če jih ne odstranite hitro, lahko na laku ostanejo trajne posledice, madeža pa se ne boste znebili niti s poliranjem.

Umazanija, mušice in ptičji iztrebki pa niso edine nevšečnosti, s katerimi se vozniki soočajo v poletnih mesecih. Velika težava v iskanju sence pod borovci je drevesna smola, ki pušča trdovratne madeže, ki jih je težko odstraniti brez vidnih posledic. Drevesne smole na steklih se po nasvetu strokovnjakov najlažje znebite z britvico, tople smole na karoseriji pa se znebite kar z oljčnim oljem.

Zaščitite potovalno kabino pred UV-žarki

Žgoče sonce in UV-žarki puščajo posledice tudi na brisalcih stekel in materialih v potovalni kabini avtomobila, kjer je veliko plastike, ki lahko zbledi. Če ne najdete sence za vozilo, pokrijte vsaj vetrobransko steklo z zaščitno folijo.

Kako se obnese domači šampon, pa preverite v videu, ki je nastal v okvire oddaje Avtomobilnost.

Gregor Prebil