Zaradi afere Dieselgate se bo Volkswagen morda odpovedal Ducatiju

Nova strategija v Wolfsburgu

28. april 2017 ob 15:06

Frankfurt - MMC RTV SLO

Skupina Volkswagen razmišlja o prodaji Ducatija. Ta korak bi lahko bil del strategije za zajezitev astronomskih stroškov, ki jih je prinesla afera Dieselgate.

Reuters poroča, da je Volkswagen podjetju Evercore, ki deluje na področju investicijskega bančništva, naročil raziskavo o mogočih rešitvah. Te naj bi vključevale tudi prodajo italijanskega proizvajalca motociklov, za katerega je Audi leta 2012 odštel 860 milijonov evrov.

Vir je za Reuters povedal tudi, da Volkswagen navezal stike s potencialnimi kupci, pri čemer še ni sprejel dokončne odločitve o prodaji. Pri Audiju Evercoreu tega niso želeli komentirati.

Eden od virov je povedal, da Ducatijev letni dobiček znaša okoli 100 milijonov evrov, bankir z izkušnjami na tem področju pa je ocenil, da bi potencialni kupci Volkswagnu lahko ponudili več kot desetkratnik te vsote.

Slavna italijanska znamka bi lahko bila zanimiva za kitajske ali indijske kupce ali vlagatelje, kot je konzorcij, ki je leta 2007 prevzel Aston Martin. Zanjo bi se lahko potegovala tudi zasebna kapitalska podjetja, ni pa še jasno, ali bi prevzem Duacatija lahko zanimal tudi velike tekmece, kot so Harley Davidson, Honda ali Kawasaki.

Prodaja za financiranje električne strategije

Reuters še navaja, da želijo Nemci s prodajo Ducatija podpreti novo strategijo, ki vključuje novo paleto električnih modelov ter nove mobilnostne storitve. Kot vemo, v Wolfsburgu načrtujejo električno prihodnost, ki so jo na zadnjih avtomobilskih salonih začeli predstavljati s študijami I.D. concept, I.D. buzz in I.D. crozz. Slednji so del načrta Transform 25+, ki do leta 2025 med drugim predvideva uknitev prodajno manj uspešnih klasičnih modelov ter proizvodnjo milijon električnih vozil na leto.

Martin Macarol