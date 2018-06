Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Presley je v svoji karieri posnel tudi 31 filmov, s katerimi sicer ni prepričal stroke ali si prislužil kakih uglednih nagrad, pa je kljub temu postal eden najbolje plačanih igralcev svojega časa. Foto: AP Na oder je zvezdnik zadnjič stopil leta 1976 v Las Vegasu, leto pozneje pa je umrl za posledicami srčnega napada, ki ga je spodbudilo dolgoletno uživanje pomirjeval in amfetaminov. Foto: AP Dodaj v

Zasebno letalo Elvisa Presleyja ponovno na dražbi

Na dražbi se je letalo znašlo že lani

24. junij 2018 ob 17:04

Roswell - MMC RTV SLO

Zasebno letalo Elvisa Presleyja je ponovno na dražbi. Čeprav je v zelo slabem stanju, si trenutni lastnik obeta, da bo izkupiček od prodaje presegel znesek treh milijonov evrov.

Si lahko predstavljate, da bi po zelo visoki ceni kupili nedelujoče letalo brez motorja, ki je nekoč pripadalo Elvisu Presleyju? Letalo, ki na zapuščeni letalski stezi v Mehiki stoji že 36 let, je tokrat na dražbi že drugič!

Letalo se je na dražbi prvič znašlo leta 2017, trenutni lastnik pa je takrat za nakup odštel 368.000 evrov. Po poročanju postala CNN se je trenutni lastnik za prodajo odločil zaradi zelo velike škode na letalu - za popravilo bi moral odšteti goro denarja.

Dražbena hiša si obeta, da bo za letalo pokojnega zveznika tokrat iztržila dva do tri milijone ameriških dolarjev. Zaradi zvezdniške preteklosti letala - Elvisu je pripadalo leta 1962 - pa si v vanj še vedno želijo vstopiti številni oboževalci, poročajo ameriški mediji. Spletna dražba bo ponudbe zbirala do 27. julija.

V svojem 36-letnem mirovanju v mestu Roswell je letalo postalo svojevrstna turistična atrakcija, kljub temu pa domačini upajo, da bo doživelo nujno potrebno prenovo in spet poletelo.

Filmska in glasbena osebnost

Elvis je danes za marsikoga bolj filmska in glasbena ikona kot pa dejansko nadarjen ustvarjalec, a v zgodovino se bo vseeno vpisal kot tisti, ki je s svojo zmesjo kantrija, popa in R&B-ja postavil temelje novodobnega rokenrola; ker je navdih pobiral tudi iz tradicionalne "črnske" glasbe - in to v času vzpona gibanja za državljanske pravice - je bil vedno tudi skrajno kontroverzna osebnost. Njegovi eksplozivni odrski nastopi so zakoličili nova merila za vizualno plat glasbe.

Notranjost letala si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

