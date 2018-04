12-letnik mami vzel kreditno kartico in sam odpotoval na Bali

Potovanje je potekalo brez težav

24. april 2018 ob 08:13

Sydney - MMC RTV SLO

12-letni avstralski deček se je po sporu s starši odločil stvari vzeti v svoje roke - vzel je materino kreditno kartico, z njo rezerviral letalo in hotelsko sobo ter sam odletel na turistični otok Bali.

Deček iz Sydneyja, čigar imena niso sporočili, je bil zelo razburjen, potem ko so mu starši povedali, da so že rezervirane počitnice na Baliju odpovedali. Sam je naredil načrt, kako bo ta indonezijski otok vseeno obiskal - v lastni režiji. Vzel je materino kreditno kartico in prek svetovnega spleta rezerviral polet iz Sydneyja v Perth, od tam pa na Bali, kjer se je prijavil v hotelsko sobo. Uslužbencem je pojasnil le, da čaka, da se mu kmalu pridruži še sestra.

Vse je šlo gladko

Tudi na letališču ni imel nikakršnih težav, čeprav je še mladoleten in je potoval sam. Pojasnil je, da so letališki uslužbenci ob prijavi na polet v Perthu od njega zahtevali potni list in šolsko izkaznico, v Sydneyju pa je vse formalnosti lahko opravil sam, saj se je prijavil na polet na samopostrežnem terminalu. "V Perthu jih je zanimalo le, ali sem že dopolnil 12 let. Bilo je super, ker je vse potekalo tako gladko, saj sem si res želel doživeti takšno dogodivščino," je dejal po poročanju BBC-ja.

Družinska drama se je odvijala prejšnji mesec. Dečkovi starši so njegovo izginotje na policiji prijavili 8. marca, devet dni pozneje je iskanje obrodilo sadove. Ko so ga izsledili, so ga odpeljali na policijo, kjer je počakal na prihod staršev. "Bila sem v šoku. Z besedami ne morem opisati svojih čustev, ko sem izvedela, da je zapustil državo," je dejala mama.

Pojavljajo se tudi vprašanja, kako je 12-letnik lahko tako neovirano in brez težav poletel na Bali. "V takšnih primerih morajo letalske družbe izdati opozorilo, a to se v tem primeru ni zgodilo. Policija bo preučila primer, saj želimo zagotoviti, da se kaj takega ne ponovi več," so sporočili z avstralske policije.

Letalski prevozniki sicer mladoletnim omogočajo, da potujejo sami, postopek pa se od družbe do družbe razlikuje.

A. P. J.