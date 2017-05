17 let poskušala zanositi, nato rodila ... šesterčke!

Trije dečki in tri deklice

27. maj 2017 ob 08:00

Richmond - MMC RTV SLO

Ajibola in Adeboye Taiwo sta se kar 17 let trudila, da bi postala starša, a brez uspeha. Do 11. maja, ko sta končno dobila novorojenčka - a ne le enega, ampak kar šest!

Ajibola, ki je po rodu iz Nigerije, je šesterčke rodila v porodnišnici v Richmondu v ZDA. Ker novorojenčki - trije dečki in tri deklice - odlično napredujejo, je vodstvo porodnišnice novico dalo tudi v javnost, saj je tudi za omenjeno porodnišnico to prvi takšen dogodek. Šestkratna mama je že zapustila bolnišnično oskrbo, njeni dojenčki pa bodo še nekaj časa preživeli pod budnimi očesi zdravnikov in medicinskih sester, da se prepričajo, da je z njimi vse v najlepšem redu, piše Washington Post.

Najmanjši izmed druščine je imel ob rojstvu 737 gramov, najtežji pa 1.300 gramov. Porodnišnica njihovih imen ni sporočila, kot tudi ne, kdaj bodo lahko prišli v domačo oskrbo.

Novopečena mama je izjavila, da komaj čaka na dan, ko bo najmanjši izmed šesterice postal tako velik, da bo rekel: "Mama, poglej, včasih sem bil tako majhen, zdaj pa sem že ogromen!"

Pričakovala četverčke

Par se je kar 17 let trudil, da bi okusil radosti in skrbi starševstva, a Ajibola nikakor ni zanosila. Zato sta bila novembra na ultrazvoku presrečna, ko sta videla na zaslonu štiri srčne utripe. Tako sta se pripravljala na četverčke, ko sta na pregledu januarja izvedela, da se v maternici skrivata še dva ploda.

Sam porod ni bil velik zalogaj le za mater, ampak tudi za osebje v porodnišnici, zato so dogodek načrtovali več mesecev, vključili pa so tudi kardiologa, strokovnjaka za prehrano in socialno delavko. Vsa ekipa je bila v stalnem stiku z materjo, da bi jo skušali čim bolj pripraviti na dneve, ki sledijo. "Ne zgodi se vsak dan, da starši prinesejo domov šesterčke. Mama je devet mesecev jedla, spala in dihala za sedem bitij," je dejal direktor porodnišnice Ronald Ramus.

Šesterčki se sicer v ZDA rodijo zelo redko, dodaja Washington Post, ki se sklicuje na ameriški center za nadzor bolezni. Leta 2015 so se v državi rodili štirje milijoni dojenčkov, med njimi je bilo le 24 porodov, v katerih so na svet privekali četverčki, peterčki ali šesterčki.

