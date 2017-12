Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pohorsko vzpenjačo so zagnali 24. novembra 1957. Foto: BoBo Vzpenjača je prepeljala že okoli 18 milijonov potnikov. Foto: BoBo VIDEO Bogata 60-letna zgodovina... Dodaj v

60 let pohorske vzpenjače, simbola Maribora in tamkajšnjega smučanja

Ob jubileju so odprli prenovljeno ploščad

16. december 2017 ob 20:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Pohorska vzpenjača je v svojih 60 letih delovanja postala nepogrešljiv del turistične infrastrukture v Mariboru in eden od simbolov mesta, doslej pa je prepeljala že okoli 18 milijonov potnikov. Kot prvo gondolsko žičnico v Sloveniji in takratni Jugoslaviji so Pohorsko vzpenjačo uradno odprli 24. novembra 1957, pred nekaj leti pa je doživela še svojo popolno prenovo.

Leta 1957 zgrajena krožno kabinska žičnica je smučarjem in številnim obiskovalcem skrajšala pot od vznožja pa do vrha Pohorja. "Cela generacija pred nami je že sanjala o njej, po vojni pa je mladina Maribora stopila skupaj s kolektivi in začela se je borba za prvo sodobno napravo v Jugoslaviji in v tem delu južne Evrope," je takrat dejal Franci Čop, oče Pohorske vzpenjače.

Vzpenjača je nato prispevala tudi močan impulz k razvoju smučarskega športa in turizma na Mariborskem Pohorju, ki je zahvaljujoč marljivim in zaupanja vrednim ljudem le slabih sedem let po zagonu vzpenjače že gostilo prvi žensko tekmo za svetovni pokal.

"Če ne bi bilo gondole, jaz si ne znam predstavljati, če bi bila kakršna koli beseda o smučanju, o turizmu, kajti v tistem času se je zimski turizem v Evropi zelo zelo hitro razvijal, mi smo bili vedno malce zadaj, ampak mariborska gondola je te destinacije lovila za rep," je v pogovoru za TV Slovenija dejal Tone Vogrinec, legenda alpskega smučanja in član izvršnega za alpsko smučanje pri FISRaport.

Ob jubileju prenovljena ploščad

Ob 60. obletnici odprtja vzpenjače so se sicer v Mariboru lotili celovite prenove avtobusnega postajališča in spodnje postaje vzpenjače. Dobrih 120.000 evrov vreden projekt po novem ponuja povečano ploščad pred vhodom v postajo gondole, kjer odslej ne bo več mogoče parkiranje vozil. V naslednjih dneh bodo z nadstreškom pokrili avtobusno postajališče, prenovljeno ploščad pa so hortikulturno uredili ter postavili vso potrebno opremo, kot so luči, koši in klopi. Prostor bo odslej služil kot odprta urbana površina za vse obiskovalce Mariborskega Pohorja ter bo omogočal nemoten dostop za javni mestni potniški promet.

"Z novo ploščadjo na prostoru, kjer se dnevno nahaja večje število ljudi, želimo prostor narediti še prijaznejši in privlačnejši za vse obiskovalce. Zato na prenovljeni ploščadi oziroma trgu načrtujemo dodatne vsebine, povezane s tradicijo smučanja in turizmom na Pohorju," je po poročanju STA-ja ob odprtju povedal župan Andrej Fištravec.

S prenovo so mirujoči promet prestavili na nižje parkirišče, na zdajšnjem območju pa bodo zagotovili zgolj parkirne površine za invalide, taksi službo, javni potniški promet, kolesarje, pešce ter električna vozila Avant2Go. Dostop je omejen s potopnim valjem, tja bo omogoče dostop tudi za dostavna vozila in vozila na intervenciji.

Smučarska sezona se je začela tudi uradno, težave povzroča odjuga

Predstavnik Marproma, zadolžen za žičniške dejavnosti na Pohorju, kjer ima omenjeno javno podjetje dolgoročno koncesijo, Andrej Verlič je ob tem dodal, da so s smučarsko sezono začeli že pred dvema tednoma, zdaj pa jo odpirajo še uradno. Želijo si, da bi sezona bila vsaj tako dobra kot lanska, ko so zagotovili 60 dni smučanja vse do doline ter beležili 30 odstotkov več smučarjev kot leto prej.

Ob tem je Verlič priznal, da so nekatere žičniške naprave pri njih že razmeroma stare, kar jim občasno povzroča težave z okvarami, hkrati pa napovedal, da bodo v naslednjih letih poskrbeli tudi za posodobitev sistema. Prvotne abine, ki so jih izdelali v Slovenjebistriškem Impolu, so sicer potnike vozile vse do leta 1978, ko so jih nadomestile modernejše, še vedno pa ostajajo prvotni stebri, ki jih najeda zob časa.

Več težav in škode imajo na Mariborskem Pohorju sicer trenutno z odjugo, ki je v ponedeljek in torek pobrala večino naravnega snega, vseeno pa je mogoče smučati na večini odprtih prog, predvsem na areškem delu, od nedelje pa bodo začele delati tudi povezave z mariborskim delom Pohorja.

T. K. B., Tomaž Karat (TV Slovenija)