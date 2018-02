Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Šolske uniforme na Japonskem niso obvezne. Foto: Reuters Dodaj v

"A kot ... Armani". Šola v Tokiu želi uniforme za 595 evrov.

Razprava tudi v parlamentu

9. februar 2018 ob 12:09

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Neka japonska osnovna šola se je znašla pod plazom kritik, potem ko je staršem predlagala nakup šolskih uniform modne znamke Giorgio Armani. Cena ene uniforme? 595 evrov.

Šola Taimei stoji v tokijskem okrožju Ginza, ki je znano po razkošnih domovih in dragih trgovinah priznanih znamk. Novembra lani je ravnatelj šole staršem poslal dopis, v katerem jim je razložil, da se je šola odločila za menjavo uniform. Za nove uniforme luksuzne modne hiše Armani so se odločili, da bi s tem poudarili "sloves ene najboljših šol v državi".

Nad ceno uniforme se je pritožilo le pet staršev, a ti so bili zelo glasni - tako zelo, da so o tej temi razpravljali celo v japonskem parlamentu. Oglasil se je tudi finančni minister Taro Aso, ki je dejal, da "je jasno, da so uniforme drage", in opozoril na družine, ki si jih ne bi mogle privoščiti.

"Zelo sem bila presenečena nad pismom. Sprašujem se, zakaj so za javno osnovno šolo izbrali tako drage uniforme. Skrbi me, da bi otrokom vcepili v glavo, da je vse, kar je drago, dobro, in vse, kar je poceni, slabo," je dejala ena izmed mater. Ravnatelj je kritikam prisluhnil in obljubil, da bo skušal s starši rešiti težavo. Japonska izpostava italijanske modne hiše Armani sicer stoji le 200 metrov stran od šole.

Šolske uniforme v javnih šolah na Japonskem niso obvezne, a jih večina učencev vseeno nosi. V povprečju ena uniforma stane okoli 200 evrov.

