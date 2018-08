Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okrog sto prostovoljcev je cvetlično preprogo postavilo v manj kot osmih urah. Foto: EPA VIDEO Znamenita bruseljska cvet... Dodaj v

Bruseljski trg znova prekrila ogromna cvetlična preproga

Umetnina iz 500 tisoč cvetov dalij in begonij

16. avgust 2018 ob 21:13

Bruselj - MMC RTV SLO, RTV SLO

Na osrednjem bruseljskem trgu so znova postavili preprogo iz cvetov, ki s svojimi barvitimi vzorci navdušuje tako domačine kot obiskovalce belgijske prestolnice.

Čez sloviti trg Grand Palace, ki prav letos slavi 20. obletnico uvrstitve na Unescov seznam svetovne dediščine, so položili preprogo, ki s 500 tisoč cvetovi pokriva površino 1.800 kvadratnih metrov. Navdih za izdelavo letošnje cvetlične umetnine so ustvarjalci dobili v Latinski Ameriki, v vzorcih, ki so značilni za mehiško pokrajino Guanajuato. Belgijskim prostovoljcem so se zato pri postavljanju cvetov pridružili tudi Mehičani.

Poleg tega, da privablja turiste, je bruseljska cvetlična preproga namenjena tudi promociji belgijske cvetličarske industrije, ki slovi predvsem po raznobarvnih begonijah. Cvetlično preprogo so v Bruslju prvič položili leta 1971, zdaj jo postavljajo na vsaki dve leti. Z letošnjo postavitvijo so imeli organizatorji kljub dolgoletni praksi nemalo težav – ne le zaradi zapletenega vzorca, ampak predvsem zaradi vročega in sušnega poletja in posledičnega pomanjkanja cvetlic.

Kaj o cvetlični preprogi menijo Bruseljčani in turisti, si lahko ogledate v videoprispevku RTV Slovenija.

M. Z., Erika Štular, RTV Slovenija