Čehi v Kazahstanu "izvedli" Borata - in pristali v zaporu

Oblasti v Astani so film prepovedale

15. november 2017 ob 10:48

Astana - MMC RTV SLO

Kazahstanske oblasti so aretirale šest čeških turistov, ki so se po prestolnici Astana sprehajali oblečeni le v mankini - znamenite moške enodelne kopalke, ki jih je proslavil filmski junak Borat.

Šaljivi (ali žaljivi?) Čehi so nosili vsi enake zelene mankinije in tako oblečeni prejšnji teden pozirali na ulicah Astane. A oblasti za njihov "šov" niso bile dovzetne, saj so jih policisti aretirali in vsakemu naložili plačilo 57 evrov kazni. Razlog: neprimerno obnašanje.

Mankini je postal tarča posmeha, ko se je vanj prvi oblekel Borat, izmišljeni kazahstanski televizijski voditelj v istoimenski filmski uspešnici. Upodobil ga je britanski komik Sacha Baron Cohen. Film, ki je bil posnet leta 2006 in je zaslužil kar 261 milijonov dolarjev po vsem svetu, prikazuje kazahstanskega novinarja Borata Sagdiyeva, ki iz rodnega Kazahstana odpotuje v Ameriko, da bi o njej posnel dokumentarec in se naučil pomembnih lekcij o tamkajšnjih ljudeh in kulturi.

"Kako bi se odzvali Čehi?"

Incident je med kazahstanskimi uporabniki družbenih omrežij sprožil burno razpravo, piše BBC. Neka novinarka se je tako vprašala: "Sprašujem se, kako bi se odzvale češke oblasti, če bi naši državljani naredili enako v njihovi državi?" Nekdo ji je odvrnil: "Mislim, da se Čehi sploh ne bi odzvali, saj je le naša policija tako občutljiva." Nekateri uporabniki so se strinjali z aretacijo in zapisali, da so Čehi po nepotrebnem izzivali, za kar bi morali dobiti zaporno kazen. "Res je. Obsodili bi jih morali na sodišču. S tem so užalili celoten narod," se je strinjal nekdo drug.

Borat v Kazahstanu prepovedan

Borat v državi v osrednji Aziji ostaja sporen lik. Kazahstan je film takoj po začetku predvajanja po svetu na domačem ozemlju prepovedal, nemogoče ga je dobiti tudi na DVD-jih. Oblasti v Astani so Baron Cohenu celo zagrozile s tožbo, saj so trdile, da film državo predstavlja kot "rasistično, seksistično in primitivno". Večina prizorov iz Kazahstana so sicer posneli v Romuniji. Obstajajo pa tudi drugače misleči. Kazahstanski zunanji minister Yerzhan Kazykhanov se je igralcu leta 2012 zahvalil, ker je posnel Borata, saj je s tem državi dal velik turistični zagon.

Mojster preobrazb

Baron Cohen se je za Boratom spremenil še v britanskega želim-si-biti-gangsterja Ali G-ja, Avstrijca Bruna, ki je gej in se preživlja s poročanjem o modni industriji, diktatorja, za katerega je dobil navdih pri nekdanjem iraškem predsedniku Sadamu Huseinu in v nogometnega obsedenca Normana "Nobbyja" Grimsbyja, s katerim je nastavil ogledalo Britancem in njihovemu načinu življenja.

A. P. J.