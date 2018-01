Čisto resno: osumljenec ugriznil policijskega psa

Prvi takšen primer v ZDA?

24. januar 2018 ob 08:33

Boscawen - MMC RTV SLO, Reuters

V New Hampshiru se je zgodil nenavaden incident - med policijsko akcijo sta dva osumljenca skušala pobegniti, eden izmed njiju pa je v "žaru boja" ugriznil policijskega psa.

V nedeljo so policisti v kraju Boscawen v ZDA dobili prijavo o streljanju. Prihiteli so do stanovanjske hiše, kjer so res videli ustreljenega človeka in dva osumljenca, ki sta skušala pobegniti skozi okno. Možje v modrem so ju želeli aretirati. "Oba osumljenca sta se prijetju upirala, eden še posebej močno. Ugriznil je policijskega psa, pes ga je ugriznil nazaj, nato smo moškega omrtvičili," je incident pojasnil Jason Killary iz policijske postaje v Boscawenu.

Moškega jim je nato le uspelo aretirati, zagovarjati se bo moral zaradi upiranja aretaciji in napada na policijskega psa. Pes, ki mu je ime Veda, ni pa znano, katere pasme je, v boju ni bil ranjen in je lahko že naslednji dan opravljal svoje dolžnosti. Kako hudo rano je staknil moški, ni znano.

Kilary je dodal, da v svoji dolgoletni policijski karieri še nikoli ni slišal za podoben primer. "Če se podate v boj s policijskim psom, ne boste zmagali. Izurjeni so za takšne dogodke," je dodal.

A. P. J.