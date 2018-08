Cvetenje 'mrtvaške rože': "Smrdelo je po gnilem mesu in starih nogavicah"

18. avgust 2018 ob 14:17

Smrdljivke so ogromne tropske rastline, znane po neznosnem smradu, ki ga oddajajo med cvetenjem. Cvetočo smrdljivko so si lahko pred kratkim ogledali – in povonjali – v predmestju Los Angelesa.

Kalifornijska Huntingtonova knjižnica, ki je opremljena tudi z zbirko umetnin in botaničnim vrtom, je bila v petek preplavljena z obiskovalci, ki so želeli videti in povonjati rastlino amorphophallus titanum, znano pod imenom smrdljivka.

Velika rastlina, ki so jo poimenovali Stink (Smrad), je začela nepričakovano cveteti v četrtek ponoči. "Mislili smo, da se bo to zgodilo šele čez nekaj dni. Ampak roža je bila pripravljena in bilo je precej spektakularno," je za medije povedala Lisa Blackburn iz Huntingtonove knjižnice. "Pri tej rastlini je odlično to, da je videti tako nenavadno in da slovi po izrednem smradu, ki ga oddaja. To ljudi pritegne in začnejo se zanimati za botaniko. Smrdljivka je zelo karizmatična rastlina," je dodala.

Da dozorijo in začnejo cveteti, smrdljivke navadno potrebujejo kar 15 let, cvetenje pa nato navadno traja le 24 ur. Neprijeten vonj, ki ga ob tem oddajajo, je namenjen privabljanju žuželk za opraševanje. "Smrdelo je po gnilem mestu, razpadajoči podgani ali starih potnih nogavicah," je vonj opisal botanik Brandon Tan, ki je zaposlen v tamkajšnjem botaničnem vrtu. Kot je pojasnil, se je smrad nato počasi polegel v petek popoldne, ko se je rastlina, znana tudi kot mrtvaška roža, začela ponovno zapirati.

Stink je sicer že šesta takšna rastlina, ki je zacvetela v instituciji, ki leži v predmestju Los Angelesa. Zadnje cvetenje se je tam zgodilo pred skoraj točno štirimi leti. V oskrbi imajo sicer trenutno še dve takšni rastlini, ki bosta predvidoma zacveteli v prihodnjem tednu. "Prvič imamo tri takšne dogodke v enem letu, kar je zelo redko. Še bolj presenetljivo je, da se bodo zgodili tako na kupu," je dejal Tam.

Evropski botaniki so smrdljivko odkrili leta 1878 na indonezijskem otoku Sumatra, vse od takrat pa velja za eno najbolj nenavadnih rastlin.

M. Z.