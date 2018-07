Dmitrij Donskoj - skrivnostna ladja z zakladom, ki je sprožil naložbeni balon

Zaklad je v preteklosti vlagatelje celo opeharil

20. julij 2018 ob 19:25

Seul - MMC RTV SLO, STA

Južnokorejsko zagonsko podjetje Shinil Group je ta teden sporočilo, da so v Japonskem morju blizu otoka Ulleung našli potopljeno rusko ladjo Dmitrij Donskoj, ki je potonila pred več kot 100 leti. Na njej naj bi bila velika količina zlata.

Križarka je začela pluti leta 1885, ko je ruska imperialna vojska zadnjo odštela 3.421.468 rubljev. Mogočno ladjo so poimenovali jo po legendarnem ruskem knezu, Dimitriju Ivanoviču Donskem.

Ladja je dolga leta veljala za ponos ruskega imperija in neuničljivo stvaritev, ki lahko prenese tudi najbolj krvoločne napade sovražnikov. Tudi v spopadu ruske flote in japonske mornarice pri Tsushimi maja 1905 je križarka sprva zvesto vzdrževala svojo plovnost in kljubovala japonskim napadom. Križarka je napadom japonske mornarice podlegla 29. maja 1905.

Kapitan je posadki ob začetku potopa naročil, naj se nemudoma izkrca na bližnjem otoku Ulleungdo, ladjo pa prepusti japonski nemilosti. Kljub temu je umrlo 60 od 591 članov posadke.

Na križarki Dmitrij Donskoj naj bi bilo po navedbah podjetja zlata v vrednosti 110 milijard evrov. Novica je sprožila astronomsko rast delnic podjetja, kritiki pa opozarjajo, da je neko podjetje že leta 2003 sprožilo naložbeni balon z govoricami o najdbi te ladje, na koncu pa bankrotiralo, ker ladje iz morskega dna niso uspeli dvigniti.

Južnokorejski finančni regulator je zato izdal opozorilo. "Kar zadeva projekt reševanja ladje z zakladom, vlagateljem priporočamo previdnost, saj tvegajo velike izgube, če se zanašajo na govorice," so sporočili in dodali, da je lahko širjenje napačnih informacij ali neutemeljenih govoric o "ladji z zakladom" kaznivo dejanje.

K. Ši.