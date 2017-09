"Dunking Devils: "Veliko več kot akrobati ali športniki, to so promotorji Slovenije"

Jabolko navdiha prejme

19. september 2017 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani skupine Dunking Devils so veliko več kot akrobati ali športniki, so poudarili v Pahorjevem uradu. "So akademija, ki mlade uči akrobatike, gimnastike in vrednot igrivega sodelovanja in iskrivega prijateljstva. S svojim delovanjem mlade vzgajajo ne le v vrhunske športnike, ampak tudi v odgovorne, razgledane in izobražene ljudi. V okviru akademije Dunking Devils svoj pogum in ustvarjalnost prenašajo tudi na mlajše generacije, za katere vsako leto pripravijo poletni tabor," so poudarili v uradu.

Predsednik republike Borut Pahor je odlikovanje danes vročil akrobatski skupini Dunking Devils, "izjemnim posameznikom, ki s svojimi ravnanji kažejo, da lahko skupaj sežemo visoko, bliže zvezdam in sanjam", so sporočili iz predsednikovega urada.

"So vodilna akrobatska skupina na planetu, izvedli so že več kot 1400 nastopov v 45 državah na petih celinah. Nikoli ne pozabijo povedati, da prihajajo iz Slovenije, in v posnetke spektakularnih nastopov vedno vključijo znamenitosti svoje domovine: naše morje, solkanski most, Tromostovje, celjski grad, pečine pod Mangartom," so zapisali v obrazložitvi.

S tem so po prepričanju predsednika republike postali "eni najvidnejših promotorjev Slovenije in slovenskega turizma", odmevnost njihovih objav pa je še večja, odkar so se letos vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov z rekordom v najvišjem saltu z zabijanjem na koš na svetu.

Pred štirimi leti so odprli svoj športni center, lani pa so se lotili projekta Hudo dobra telovadnica, v katerem je sodelovalo več kot 160 šol in 3.500 dijakov iz vse Slovenije. Osnovnošolce in dijake so spodbudili, da z mentorji posnamejo izviren videoposnetek in se potegujejo za prenovo šolske telovadnice, ter tako zagotovili, da je ena izmed šol dobila povsem prenovljeno telovadnico, na vseh pa so se učenci na izviren način zavedli pomena ustvarjalnosti in vrednosti gibanja.

Kot so poudarili v predsednikovem uradu, so Dunking Devils prepričani, da gibanje ne pripomore samo k boljšemu zdravju, ampak zlasti pri mladih vpliva na boljšo samozavest, izboljša učne navade in poveča samodisciplino. "Vedno vse počno v skupini, saj vedo, da skupaj lahko dosežejo več. Morda vse," so dodali.