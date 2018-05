Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Melone yubari na Japonskem veljajo za statusni simbol, zaradi česar si jih Japonci ob posebnih priložnostih tudi pogosto poklanjajo. Foto: Pixabay Dodaj v

Dve meloni za 25.000 evrov? Na Japonskem se zgodi tudi to.

Statusni simbol

28. maj 2018 ob 10:24

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Nepredstavljivo se zdi, da bi za kos sadja odšteli več sto evrov, kaj šele več tisoč, a ravno to se je zgodilo v japonskem mestu Saporo, kjer je kupec za dve meloni odštel rekordnih 3,2 milijona japonskih jenov oziroma skoraj 25.000 evrov.

Prodaja sezonskega sadja na Japonskem pogosto pritegne premožne kupce, saj marsikateri sadež v tej državi velja za statusni simbol. Tudi dražba sadja, ki je v soboto potekala na glavni tržnici na severnem otoku Hokaido, je pritegnila nekaj kupcev z debelimi denarnicami in še več radovednežev, ki jih je zanimalo, kdo bo za melono sorte jubari odštel največ.

Na koncu so par melon prodali za vrtoglavih 24.982 evrov, kupilo pa ju je tamkajšnje podjetje, ki pakira sadje. Melone sorte jubari so na Japonskem izredno cenjene, saj rastejo zgolj v istoimenskem mestu na Hokaidu, drugem največjem japonskem otoku. Znane so po svojem sladkem okusu, Japonci pa poudarjajo tudi popolne proporce tega sadja.

Pred tem je za dva sadeža te sorte največ odštel kupec leta 2016, ko je svojo denarnico olajšal za 23.000 evrov.

Melone sorte jubari tudi sicer niso poceni, zanjo bi na tržnici odšteli od 40 do 90 evrov. Ker veljajo za statusni simbol, si jih Japonci ob posebnih priložnostih tudi pogosto poklanjajo.

Sa. J.