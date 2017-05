Elvisovo zasebno letalo brez motorjev leti proti novemu lastniku

26. maj 2017 ob 20:48

New York - MMC RTV SLO

Oboževalce Elvisa Presleyja z debelo denarnico je razveselila novica, da gre na dražbo njegovo zasebno letalo, opremljeno povsem v slogu kralja rokenrola.

V tapecirani notranjosti, ki jo krasijo lesene obloge in pozlačeni dodatki, so nameščeni široki in udobni naslanjači, tla pa prekriva kaj drugega kot rdeča preproga. Gre za letalo iz leta 1962, eno od 204, ki so nastala med letoma 1957 in 1978 v sodelovalnem projektu med Lockheedom in Jetstarom.

Elvis ga je imel v lasti skupaj z očetom Vernonom, je pa to še edino pevčevo letalo, ki je ostalo v zasebni lasti in že zadnja tri desetletja počiva na letališču Roswell v ameriški zvezni državi Nova Mehika, kjer je velika turistična atrakcija.

Bi lahko prineslo milijone?

To mu dražbeniki napovedujejo tudi v prihodnosti in na tak način nagovarjajo morebitne kupce. "Letalo se lahko obnovi in razstavi, da si ga bo ogledal ves svet. Novemu lastniku bi z vstopninami lahko prineslo milijone," so zapisali na spletni strani Liveauctioneers, kjer pričakujejo, da bodo na dražbi, ki se bo začela v soboto, iztržili med dva ter tri in pol milijona dolarjev.

Mediji so sicer opozorili na še eno podrobnost - letalo nima motorjev, prav tako ni delujoča pilotska kabina, zato ga bo potrebno povsem razstaviti in po kosih odpremiti k novemu lastniku, vse na njegove stroške ...

