Foto: 65 kg težka pleskavica iz Leskovca - rekorderka brez Guinnessa

Rekord ni zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov

11. september 2017 ob 11:11

Leskovac - MMC RTV SLO

V Leskovcu vsako leto znova postavijo nov rekord v izdelavi največje pleskavice na svetu, kulinarični dosežek pa kljub temu še ni našel svojega mesta v Guinnessovi knjigi rekordov.

"Žal nam je, ker rezultatov nikakor ne potrdi Guinnessova knjiga rekordov, ampak to je stvar nekoga drugega, da uredi," so povedali trije mojstri žara iz restavracije Koliba, ki so presegli svoj lanski rekord, in to za dva kilograma. Tokrat so pripravili 65 kg težko pleskavico s premerom 158 cm.

Pleskavico so pekli 40 minut, takoj zatem pa so jo skupaj z lepinjo razdelili med vse obiskovalce, ki so spremljali kulinarični podvig.

Leskovški mojstri pravijo, da je pleskavica seveda lahko še večja, tako da že veselo čakajo prihodnje leto.

D. S.