Foto: 92-letna Viejita v Peruju uri bodoče nogometne zvezdnike

Neutrudna in zahtevna starka iz Peruja

8. marec 2018 ob 19:01

Lima - MMC RTV SLO

Čeprav Maria Angelica Ramos iz Peruja šteje že 92 let, ne razmišlja o upokojitvi kot trenerka, še naprej se trudi, da bi mladim pomagala tlakovati uspešno nogometno pot.

Ramosova je v svoji skoraj pol stoletja dolgi karieri kot trenerka, večino jih je preživela v športnem klubu America Mimi v Limi, pod okriljem imela več kot 1.000 otrok.

Čeprav je znana kot stroga trenerka, ki daje poudarek redu in disciplini, so jo učenci tako vzljubili, da imajo Viejito (staro gospo, op. a.) za njihovo drugo mater. "Ko nas trenira, ko nam govori stvari, to počne za naše dobro. Moramo se naučiti in razumeti, da moramo biti močni," je povedal eden izmed varovancev Ramosove.

Maria Angelica nima svoje družine, večino svojega življenja je tako posvetila otrokom, ki jih trenira. "Živim sama, nimam družine, nimam nikogar. Prej tega nisem pogrešala, zdaj, ko sem šibkejša, pa čutim potrebo biti z nekom." Večino ur tako preživi na nogometnem igrišču, kjer dečke uči nogometnih veščin. Nogomet je njeno življenje, zato misli, da se bo tako končala tudi njena življenjska pot: "Ne vem, zakaj, ampak mislim, da bom umrla na kakšnem nogometnem igrišču."

