Foto in video: Božične voščilnice kraljeve družine

Prva božična voščilnica Harryja in Meghan

14. december 2018 ob 16:16

Britanska kraljeva družina je znova izdala svoje unikatne božične voščilnice. Če so v preteklih letih najbolj izstopale fotografije otrok princa Williama in vojvodinje Kate, sta letos glavni zvezdi princ Harry in Meghan Markle.

Božične voščilnice so vsakoleten predpraznični projekt britanske kraljeve družine. Že tradicionalno jih izdajo 10 dni pred božičnim večerom, ko se odpravijo na posest v Sandinghamu, ki leži 160 od Londona.

Ko kraljeva družina na predvečer božiča prispe v rezidenco, najprej spije čaj in se odpravi na večerjo, ob kateri odpirajo božična darila. 25. decembra se po božičnem zajtrku odpravijo v cerkev, sledi pa sprehod po deželi.

Za letošnjo voščilnico sta princ William in vojvodinja Kate izbrala jesensko fotografijo, na kateri slonita ob hlodu, ona v naročju drži malega princa Louisa, triletna Charlotte in petletni George pa stojita ob očetu.

Harry in Meghan sta za svojo voščilnico izbrala poročno fotografijo, ki je nastala na njuno poročno noč. Fotografijo, na kateri objeta opazujeta ognjemet, sta javnosti na voščilnici razkrila prvič.

Božične voščilnice preteklih let si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

