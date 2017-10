Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Francoski predsednik se je mudil v Francoski Gvajani. Foto: Reuters Sorodne novice Prvi pes Francije se je olajšal kar v kamin v Elizejski palači Dodaj v

Foto: Macrona zabavali domačini v Francoski Gvajani, ki so kadili marihuano

Francoski predsednik je v šali komentiral dogajanje

29. oktober 2017 ob 11:06

Cayenne - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je med obiskom Francoske Gvajane med drugim fotografiral tudi z domačini, ki so kadili marihuano, kar ga je nasmejalo.

"Torej so med vami tudi taki, ki ne kadite zgolj cigaret, ha?" je dejal v smehu, ko se je v petek zvečer slikal z nekaj domačini v glavnem mestu Cayenne.

Nato je mlade še podučil, da jim kajenje marihuane "ne bo pomagalo pri delu v šoli", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je Francosko Gvajano, ki leži na severu Južne Amerike, obiskal v petek in soboto. To francosko prekomorsko ozemlje je sicer precej revno, z visoko brezposelnostjo. Macrona so ob prihodu pričakali tudi protestniki, francoski predsednik pa jim je sporočil, da "ni Božiček".

K. K.