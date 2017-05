Foto: Ob kakšni priložnosti sploh nositi uhane za 57 milijonov dolarjev?

Azijec posel sklenil po telefonu

17. maj 2017 ob 12:06

Ženeva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na dražbi v Ženevi so prodali rožnati in moder diamantni uhan, kar ne bi bilo nič posebnega, če ne bi par nakita dosegel rekordne vsote, neverjetnih 57,4 milijona ameriških dolarjev.

Tako globoko je v žep segel kupec iz Azije, ki je želel ostati neimenovan. Na dražbi v Ženevi je sodeloval le po telefonu.

Diamantna uhana v obliki hruške, ki so ju prodajali ločeno, sta močnih barv in spadata med kemično najbolj čiste diamante, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Redek diamant Modri Apolon, ki ima 14,54 karata in je največji drag kamen, ki so ga do zdaj prodali na dražbi, je dosegel ceno 42,087 milijona dolarjev. Tudi 16-karatni rožnati Artemis je eden kemično najbolj čistih diamantov, zato je zelo prosojen. Njegova cena je znašala 15,33 milijona dolarjev.

Vrednost uhanov, poimenovanih po grških bogovih, je bila ocenjena na med 38 in 50 milijonov dolarjev oziroma med 12,5 in 18 milijonov.

Več kot trikrat dražji od prej najdražjih

Azijski kupec si je privoščil oba hkrati, s tem pa je ta par uhanov postavil rekordno ceno in krepko presegel prejšnjega rekorderja - par uhanov, ki jih je dražbena hiša Christie's lani prodala za 17,6 milijona dolarjev.

Aprila je Sotheby's na dražbi v Hongkongu diamant Rožnata zvezda prodal za rekordnih 71,17 milijona dolarjev. Ta diamant še vedno velja za najdražji dragi kamen na svetu.

"V zadnjem desetletju cene nakita hitro rastejo. Ne moremo verjeti, kakšno ceno sta dosegla uhana, saj v našem podjetju še vedno govorimo o neverjetni prodaji diamanta Rožnata zvezda. Očitno se ljudje, ki kupujejo barvne diamante, zavedajo, kako cenjeni so in kako zaželeni so na trgu," je za CNBC dejal David Bennett, vodja oddelka za nakit pri Sothebyju.

Da je prestižni nakit res "vroč", dokazuje tudi podatek, da so na isti dražbi kot par uhanov prodali še okoli 400 razkošnih kosov, ki so dosegli skupno ceno več kot 150 milijonov dolarjev.

A. P. J.