Foto: Od Slovencev boljši le Rusi in Mongolci - 3. mesto za snežno skulpturo Rojstvo Kresnika

Uspeh slovenskih lednih mojstrov

15. januar 2018 ob 16:49

Harbin - MMC RTV SLO

Vsako leto postrežemo s fotogalerijo z znamenitega festivala ledu in snega v Harbinu na Kitajskem, letos pa lahko poročamo tudi o velikem uspehu slovenske ekipe.

Tekmovanja v izdelovanju ledenih in snežnih skulptur, ki je potekalo med 5. in 13. januarjem, so se Slovenci prvič udeležili kot ekipa. Sestavljali so jo Miro Rismondo, Bogdan Jerič, Robert Jenkole in Jure Pogačnik.

Ledni mojster Rismondo je Slovenijo na tem tekmovanju sicer zastopal že lani, ko je za svojo skulpturo Lace blow in the wind prejel nagrado za kreativnost. Tokrat pa se je slovenska ekipa pomerila v dveh kategorijah - ledene in snežne skulpture.

Navdihnila jih je idrijska čipka

V kategoriji ledenih skulptur so ustvarili dve skulpturi Kristalna vrata v neskončnost in Rojstvo krogel. Za ta dva projekta je slovenska ekipa prejela priznanje za odlično skulpturo. Največji dosežek pa so dosegli v kategoriji snežnih skulptur, kjer so s projektom Rojstvo Kresnika dosegli odlično tretje mesto. Premagali so jih le Rusi in Mongolci.

"Skulptura Rojstvo Kresnika je tehnično nastajala vse leto. Temeljila pa je na tehniki čipke. Tanka snežna lupina cveta, v stilu čipke, prepušča pogled na rojenega boga, ki se takoj spopade z zlim, s kačo," je pojasnil Rismondo. Skulptura je bila izdelana iz 36 kubičnih metrov snega.

Tina Hacler