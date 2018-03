Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Svet se je obarval v zeleno. Foto: Reuters Častni gost parade v Dublinu je bil zvezdnik filmske franšize. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Melania z zeleno toaleto pritegnila poglede v Beli hiši Dodaj v

Foto: "Parada ne predstavlja le Ircev, temveč ljudi različnih narodnosti"

Svet se je obarval v zeleno

18. marec 2018 ob 16:52

New York/Dublin - MMC RTV SLO

Rajanja v čast irskemu prazniku, dnevu svetega Patrika, so organizirali po vsem svetu. Ena najbolj množičnih parad je potekala v New Yorku.

Okoli 150.000 udeležencev, ki so si nadeli različne maske, rdeča nit je bila zelena barva (sveti Patrik je prispodobo svete trojice vedno razlagal z zeleno triperesno deteljico), so se sprehodili po eni najbolj znani ulic na svetu, po Peti aveniji na Manhattnu. Parado, ki je trajala okoli šest ur, je spremljalo približno dva milijona ljudi.

"Parada ne predstavlja le Ircev, temveč ljudi različnih narodnosti," je ameriškem medijem povedal 68-letni Matthew McCrosson, ki že 50 let obiskuje parado. Slednje se je tokrat udeležil tudi irski premier Leo Varadkar, ki se je dan pred tem udeležil tudi sprejema ob irskem prazniku v Beli hiši. Donaldu Trumpu je podaril skledo polno detelje, ki je prav tako kot zeleni palček in sv. Patrik simbol Irske.

Posebej prešerno je bilo v Dublinu, častni gost parade pa je bil zvezdnik filmske franšize Vojna zvezd Mark Hamill. Parade se je udeležilo 450.000 ljudi, številka pa je po besedah organizatorjev nižja zaradi zimskih razmer in tudi ragbi tekme med Irsko in Anglijo. Irci so slavili na letošnjem pokalu šestih narodov, Irci pa se ne bodo mogli danes veseliti tega uspeha, saj so zaradi obilnega sneženja odpovedali sprejem.



17. marca Irci praznujejo dan svetega Patrika, svetnika, ki je širil krščanstvo po Irski. Pri svojem oznanjevanju je imel veliko uspeha in po njegovi zaslugi je postala Irska močno krščanska dežela. Danes velja za glavnega zavetnika Irske. Patrikova vloga zavetnika se je utrdila šele po njegovi smrti, in sicer v osmem stoletju. Na Irskem je dan svetega Patrika še danes državni praznik, velika praznovanja pa prirejajo tudi v Kanadi, ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji.

