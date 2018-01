Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Lilije so skoraj popolnoma prekrile laguno reke. Foto: AP Dodaj v

Foto: Paragvajci občudujejo orjaške vodne lilije

Prepovedano se jih je dotikati

9. januar 2018 ob 14:12

Asuncion - MMC RTV SLO

Paragvajci so osupli nad lepoto, ki so ji priča v laguni v bližini prestolnice Asunción, saj so se ponovno pojavile orjaške vodne lilije, za katere so mislili, da so že izumrle.

Vodne lilije - njihovo latinsko ime je Victoria cruziana, so leta 2006 uvrstili na seznam ogroženih rastlin, saj so jih močno prizadeli izkoriščanje reke in množice obiskovalcev, ki so želeli domov odnesti list te čudovite rastline. Okrogel list ima premer do dveh metrov. Počasi so že izgubili upanje, da se bodo vodne lilije še kdaj pojavile v laguni Piquete Cue na reki Salado v osrednjem delu Paragvaja, zato so zdaj nadvse presenečeni in navdušeni, ko ne le, da so se znova pojavile, ampak so skoraj popolnoma prekrile gladino vode.

Na območje spet derejo domačini in turisti, ki najemajo čolne, da bi lilije lahko videli čisto od blizu, piše BBC. "Na tem območju živim od malih nog. Nisem si mislil, da bom to čudovito rastlino še kdaj videl na lastne oči, a se je vrnila. Čudovita je," je dejal neki domačin, turist iz ZDA pa mu je pritrdil: "Orjaške vodne lilije so nekaj, česar ne vidiš vsak dan, še vsako leto ne. Za povrh jih je še ogromno na kupu. Nekatere imajo liste s premerom več kot meter in pol."

Domačini so v preteklosti vodne lilije trgali in iz njih izdelovali čaj, ki naj bi jim pomagal pri lajšanju astme in drugih težavah z dihanjem, a oblasti so jih letos posvarile, da bodo tisti, ki se bodo lilij samo dotaknili, denarno kaznovani.

A. P. J., foto: AP